O Harbour Inn, em Matosinhos, é um porto de abrigo

O projeto de reabilitação do edifício e a sua adaptação a guesthouse mantiveram o encanto da antiga habitação de família do século XIX, situada junto ao monumento do Senhor do Padrão e ao terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos. É verdade que o mar entra apenas por algumas janelas, mas a sua presença sente-se em toda a casa. Chega com a brisa fresca da maresia, o som dos navios a deixarem o porto e o grasnar das gaivotas. A Harbour Inn tem seis quartos: cinco duplos e uma suíte. São todos diferentes, ao estilo vintage (dos cadeirões de orelhas ao aparador, dos tapetes ao papel de parede) que se mistura com peças de design contemporâneo. “É uma guesthouse, com serviço de hotel, onde as pessoas vão sentir-se em casa”, resume Carla Caria, a proprietária.

O mar e as viagens serviram de tema à reabilitação e à decoração entregue ao atelier da designer de interiores Sheila Moura Azevedo (Shi Studio). No edifício, de três andares, forrado a azulejos, que foi pensão de marinheiros e morada de família, respeitou-se a memória do lugar: da escadaria com corrimão ao teto de traves de madeira. A decoração é marcada por detalhes em tons de azul, verde e amarelo, a contrastar com as cores suaves dos atoalhados e da roupa de cama. Há fotografias por toda a casa – da cidade, do areal e do mar, de barcos e do porto; e uma original rosa dos ventos num dos tetos. Ao conforto junta-se a arte de bem receber. “Deixo sempre um postal e um vinho no quarto”, diz Paula Caria.

A Harbour Inn tem também um lounge no exterior, a convidar à leitura, e ainda um restaurante no rés do chão, onde é servido o pequeno-almoço, com bolo e compotas caseiras, fruta fresca e ovos mexidos. Falta só dizer que, além de poder contar com um roteiro de lugares a visitar, na guesthouse é possível marcar aulas de surf e de ioga ou alugar bicicletas. Afinal, o mar e o porto estão mesmo ali, ao virar da esquina.

Harbour Inn > R. do Godinho, 15, Matosinhos > T. 96 970 2173 > a partir de €85 (com pequeno-almoço)