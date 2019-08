A Herdade dos Adaens, em Campo Maior, é muito mais que um turismo rural

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

É um sítio cheio de curiosidade esta Herdade dos Adaens, perto de Campo Maior, difícil de encaixar na tradicional tipologia hoteleira. O projeto é de João Nabeiro, que viu na propriedade da família uma oportunidade para chamar a atenção para a importância do montado, criando atividades que potenciam a descoberta do território, da fauna à flora, dos sabores às tradições. Só que resolveu fazê-lo de maneira diferente. Não se estranhe, por isso, as carruagens e os vagões de comboios, assentes numa linha de caminho de ferro montada para o efeito (onde não faltam as antigas placas de aviso Pare, Escute, Olhe), ou, mesmo não havendo por aqui águas profundas, um barco e um catamarã – todos transformados em quartos confortáveis com terraço. “Fui recolhendo estas peças ao longo do tempo, em vários sítios. Há outras na propriedade, como autocarros que deram lugar a zonas de descanso na Quinta Pedagógica, porque não eram adequados para dormir”, conta João Nabeiro, que associa estes meios de transporte ao café, um dos negócios da família. “Se o café vem de comboio, também vem de barco. Em breve, há de existir um avião.”

O alojamento foi implantado à volta da piscina biológica, que tem um observatório subaquático, para se ver de perto a zona onde se faz a depuração da água, com plantas e “bicharocos”. Há ainda, no edifício principal, três suítes, ideais para grupos e famílias, e numa outra área, um parque para caravanas e autocaravanas (25 lugares) que permite usufruir dos serviços da herdade e da ampla sala comum com copa, por exemplo. Em alternativa, é possível dormir nas duas caravanas disponíveis. A decoração mistura utensílios do trabalho rural e objetos tradicionais das casas alentejanas, com antiguidades. “O meu pai era antiquário, tínhamos muita coisa que pudemos utilizar, até porque há outras coisas com que identificamos o Alentejo, sem ser as tradicionais camas de ferro e as mantas”, diz Amélia Nabeiro, mulher de João.

Natureza por todo o lado

Em Adaens, acorda-se com o chilrear dos pássaros e adormece-se com o coaxar das rãs. A Natureza está por todo o lado e, por isso, nasceu o Centro de Interpretação da Natureza, do Mel e da Biodiversidade e a Quinta Pedagógica. Francisco Barreto, estudante de mestrado em Biologia da Conservação, é o guia nesta espécie de expedição campo fora. Em jeito de passeio, sempre por caminhos de terra batida, cruzamo-nos com pavões, cabras, burros mirandeses (que agradecem as festas), vacas mertolengas, garvanesas e jarmelistas. “Temos aqui um conjunto de raças bovinas autóctones que não se veem em qualquer lugar. É nossa obrigação proteger e dar a conhecer este património”, sublinha João Nabeiro. A visita dura em média uma hora e meia e está disponível para não hóspedes, que até podem trazer cesta de piquenique, aproveitando o parque de merendas e as várias zonas de descanso. Pesca, birdwatching, uma horta pedagógica, passeios de bicicleta ou em carros a pedais são outras atividades que ajudam a passar o tempo em Adaens.

Também há um restaurante, a cargo de Ilda Vinagre, que deu fama ao restaurante A Bolota, na Terrugem, e que, depois de alguns anos a correr mundo, voltou ao seu Alentejo natal para fazer uma cozinha da terra com um toque contemporâneo. Foi buscar as ervas aromáticas e os produtos endógenos, porque, para fazer-se boa comida, há que ter bons ingredientes. E isso é o que não falta neste monte, onde, mais do que proporcionar uns dias de descanso, se vive o Alentejo em pleno.

Herdade dos Adaens > Herdade dos Adaens, Campo Maior > T. 268 249 340 > a partir de €80 > Restaurante: seg-sáb 12h30-15h30, 19h30-22h30, dom 12h30-15h30

AQUI À VOLTA

O que visitar e onde comer na região

1. Capela dos Ossos, Campo Maior

Construída em 1766, em memória das vítimas da explosão do paiol de pólvora do Castelo de Campo Maior (em 1732), é a segunda maior capela de ossos portuguesa, a seguir à da Igreja de São Francisco, em Évora. Pouco conhecida, merece visita para se observar todos os pormenores, como o Altar-Mor, o nicho, as abóbadas e demais elementos arquitetónicos que a tornam única. Lg. Dr. Regala, 6, Campo Maior

2. Centro de Ciência do Café, Campo Maior

Os sentidos despertam à medida que se avança pelas várias salas do Centro de Ciência do Café, em Campo Maior. Da planta à chávena, a história do fruto do cafeeiro é contada de forma inovadora e original, através de vídeos, jogos, painéis interativos e atividades que incluem cheirar, tocar e saborear grãos de café, de várias origens. A visita, que dura cerca de 45 minutos, tem início na estufa, onde crescem vários pés de café, e termina na sala dedicada à arte barista (a partir de outubro vão ter workshops). Herdade das Argamassas, Campo Maior > T. 268 009 630 > ter-sex 10h-18h, sáb-dom 10h-14h > €6,50, €4 (6 aos 17 anos), até 5 anos grátis, bilhete família €12; degustação €1,50

3. Taberna do Adro, Vila Fernando

Os sabores da cozinha tradicional alentejana servem-se à mesa deste restaurante em Vila Fernando, perto de Elvas. Para começar, há azeitonas, pão alentejano, queijo de ovelha curado, pimentos em azeite, paio do lombo, farinheira assada e tortilha de batata, que podem bem servir de refeição. Nos pratos principais, carne de alguidar, migas (de tomate, de batata ou de espargos, no tempo deles), pezinhos de coentrada e galinha tostada, entre outros. Termine-se com uma sericaia ou um pão de rala. Lg. João Dias de Deus, 1, Vila Fernando, Elvas > T. 268 661 194 > seg-ter, qui-sáb 12h30-14h45, 19h30-22h, dom 12h30-14h45