No novo hotel FLH Reserva, na Ericeira, sentimo-nos em casa

Este hotel cheira tanto a novo, que se formos pesquisá-lo no Google Maps, usando o street view, ainda lá está o antigo duas estrelas que ocupava o mesmo edifício em plena vila. Realmente, o prédio é o mesmo, mas de resto nada se manteve igual, nem sequer o número de pisos – agora são quatro, em que se arrumam 26 quartos (só uma suíte).

Fica desde já avisado de que nem vale a pena espreitar lá para dentro. A tentação pode ser grande, compreende-se, porque as janelas rasgadas para o seu interior são irresistíveis. No entanto, este novíssimo hotel no centro da Ericeira (está mesmo em frente à Casa Gama, de onde saem, em permanência, ouriços quentinhos) funciona em regime de porta fechada. O que se passa lá dentro é exclusivo para hóspedes. E podem ser cafés, chás, snacks ou bolos caseiros que se oferecem a quem escolhe aqui dormir. Ou um pequeno-almoço genuíno, que começa a ser gabado nas redes sociais.

Já era tempo de a Praia do Sul ser mais bem servida de hotéis. A oferta sempre se resumiu ao Vila Galé, aquele chalé onde antigamente funcionava o Hotel Turismo da Ericeira. Este Feels Like Home Reserva, que aposta na simplicidade, com alguma sofisticação nos pormenores, funciona como uma excelente alternativa para quem gosta de deambular pela vila, sem sequer pegar no carro. Todos os hotéis da marca FLH (estão para abrir mais três no coração de Lisboa, na Rua da Madalena, na Rua do Ouro e na Rua Augusta) apostam num artista para que ele deixe a sua marca espalhada pelos quartos ou zonas comuns. Aqui, foi a vez de Ana Jesus expor as suas originais obras a lembrar macramê. Na receção podemos apreciar também o ouriço artesanal, feito à mão por Paulo Reis, um verdadeiro jagoz, ou o mesmo bicho, símbolo da terra, em cerâmica, saído das mãos de António Vasconcelos Lapa.

A Botaca, uma empresa portuguesa de fabrico de mobiliário, fez tudo o que se idealizou para este alojamento. Repare-se, por exemplo, que os armários não têm fundo e estão abertos para a casa de banho, como um truque para dar mais profundidade. Mas é nas varandas que devemos deter-nos, pois, de certeza, será aí que mais apetece estar – nos andares mais altos veem-se os telhados da vila e o mar, lá ao fundo. Só um bocadinho lá ao fundo, que este FLH está perto de tudo.

FLH Reserva > Calçada da Baleia, 10, Ericeira, Mafra > T. 21 618 3362 > quartos de €60 a €180