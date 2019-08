No Malibu Foz Hotel, na Figueira da Foz, sente-se o cheiro a maresia

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Há surpreendentes virares de página. A remodelação do Malibu Foz Hotel manteve a estrutura do edifício, construído em 1982, mas o interior está irreconhecível, nomeadamente as áreas comuns e, por enquanto, apenas metade dos 94 quartos, mais amplos e luminosos, com a proximidade da praia a refletir-se na decoração, em tons de azul mar e areia. “Quando surgiu esta oportunidade de adquirir o hotel, nem sabíamos onde ficava a Figueira da Foz, mas descobrimos que tem imenso potencial”, conta Charles Prevost, da La Grande Maison Younan Collection, rede de hotéis e campos de golfe (com várias unidades em França), subsidiária do Grupo Younan Collection, dedicado ao mercado de luxo. “É uma cidade entre a praia, a montanha e o campo, com restaurantes fantásticos, onde comi o melhor peixe da minha vida”, acrescenta o administrador.

Existem curiosidades como o cigar lounge, com poltronas confortáveis para usufruir dos charutos costa-riquenhos El Septimo (marca também pertencente a Zaya S. Younan, o norte-americano fundador do grupo), o bar com cacifos para quem desejar guardar uma garrafa, por exemplo, de um vinho Château La Croix Younan, da região de Bordéus, ou a pequena sala de cinema, com máquina de pipocas. Os grandes destaques da unidade hoteleira são, contudo, a piscina exterior (aberta a não hóspedes, €20), protegida do vento, e o restaurante italiano Mensa, com Miguel Matiaci aos comandos da cozinha. “A ambição é que se torne a cantina [daí o nome] da Figueira, um lugar onde as pessoas se sintam em casa, elegante e com bons preços”, sublinha Charles Prevost. Na carta, há pizzas, pastas, risottos e carpaccios, feitos com produtos frescos e locais. O restaurante irá manter-se aberto o ano inteiro, mesmo durante o encerramento do hotel, entre novembro e fevereiro, para conclusão da remodelação. Nos planos está a abertura de um ginásio e de um terraço.

Malibu Foz Hotel > R. dos Lusíadas, Figueira da Foz > T. 233 101 300 > a partir de €109 (encerrado nov-fev)

À VOLTA

Visitar um palácio, comer um gelado e conhecer as salinas

Palácio Sotto Maior

Durante os meses de julho e agosto, há visitas guiadas a este palácio, projetado por Gaston Landeck ao estilo francês. Construído no início do séc. XX, tem rica decoração interior, que contou com artistas como Joaquim Lopes e António Ramalho. R. Joaquim Sotto Mayor, Figueira da Foz > T. 96 446 0709 > ter--dom 10h-12h, 14h-18h > €3, grátis menores 12 anos

Geladaria Emanha

Aberta em 1980, é uma “instituição” da Figueira. Difícil é escolher entre os cerca de 100 sabores de gelados. Emanha 1 > Av. 25 de Abril, 62, Figueira da Foz > T. 233 426 567 > Emanha 2 > Esplanada Silva Guimarães, 7, F.F. > T. 233 402 860

Núcleo Museológico do Sal

Conta a história da relação secular do Homem com as salinas na região. Integra um armazém de sal, uma rota pedestre pelo salgado e uma rota fluvial pelo estuário do rio Mondego. Armazéns de Lavos, Salina Municipal do Corredor da Cobra, Figueira da Foz > T. 233 402 840 > até 15 set, qua-dom 10h30-12h30, 14h30-18h45 > €1