Quinta dos Perfumes, em Tavira: Aromas do Sul

A partir do terraço da Quinta dos Perfumes, em Conceição de Tavira, a vista alcança a serra, o mar e os 36 hectares de laranjal que tornam único este turismo rural às portas da ria Formosa. É também dali, daquele miradouro, que somos surpreendidos pela passagem do comboio que atravessa a propriedade, fazendo-se anunciar com o característico apito. A imagem, única na região algarvia, marca a estada nesta quinta que se chama dos Perfumes, para lembrar outros tempos. “Na década de 50 do século passado, funcionou aqui uma fábrica de essência de perfumes e o que havia eram malvas. Quando o meu avô comprou a propriedade, em 1975, converteu a cultura para vinho e, há duas décadas, plantámos o laranjal”, conta Pedro Guerra, o responsável por este projeto familiar, aberto ao público desde 2013. Ao todo, são 15 quartos, divididos por dois edifícios que se alcançam em poucos passos entre caminhos no meio do pomar.

Passeios e mergulhos na piscina

É num passeio a pé ou de bicicleta que melhor se conhece a propriedade. Existem dois percursos – de um e de dois quilómetros –, assinalados no mapa disponibilizado à chegada, com indicações e notas sobre as árvores que se vão encontrando pelo caminho – além de laranjeiras, há anoneiras e damasqueiros. Depois, existe sempre a possibilidade de se cruzar com coelhos, águias e perdizes. A estada faz-se entre o edifício inaugurado em 2017, onde ficam nove quartos e as áreas comuns, e o edifício original, onde estão cinco estúdios com kitchnette e o quarto duplo, renovados no final de 2018. A madeira e os tons claros, de inspiração nórdica, conjugados com amarelos, azuis e ocres, deram nova vida a estas pequenas casas com capacidade para receber quatro pessoas. Entre uma e outra ida à praia – a de Cabanas de Tavira fica a dez minutos a pé da quinta –, aproveite-se a piscina de água salgada. O espelho de água, escondido no meio do laranjal, proporciona longas horas de pura preguiça e pede banhos demorados.

É no segundo edifício, um antigo armazém, que estão a receção e a sala comum, onde todos os dias é servido um pequeno-almoço, simples e saboroso. Sugere-se tomá-lo ao ar livre, no terraço contíguo, com vista para a horta biológica. “Há um bocadinho de tudo, lúcia-lima, cidreira, tomate, beterraba, couves, meloas... Estão identificados, para que os hóspedes saibam o que cresce ali mesmo em frente”, diz Pedro Guerra. Alguns destes produtos vamos encontrá-los à mesa, em compotas ou nos sumos que servem logo pela manhã. Depois, é dar dois passos até ao amplo relvado com daybeds, mesmo em frente ao terraço, e deixar-se ficar neste grande pomar à beira-mar plantado.

Quinta dos Perfumes > EN125, Quinta dos Perfumes, Conceição de Tavira, Tavira > T. 281 327 233 > a partir de €95

Aqui à volta: O que fazer e onde comer em Tavira

Solar Moves

Em Cabanas de Tavira, a Solar Moves foi pioneira nos passeios amigos do ambiente. Os barcos, a energia solar, com capacidade para 12 pessoas, navegam pela ria Formosa desde o verão passado. Há vários programas: desde descobrir Tavira e as vilas piscatórias até a passeios de Natureza, com passagem por Cacela Velha, só possível nesta embarcação que, por ser silenciosa e ecológica, tem permissão para navegar canais de acesso restrito. Um mergulho no mar e uma degustação de ostras podem também fazer parte da viagem. Cais de Cabanas e Cais de Tavira > T. 92 436 9172 > a partir de €25 (por pessoa)

Tuk-Tuk Tavira

Filipe Saleiro, fundador da Tuk-Tuk Tavira, guia turistas pelas ruas da cidade, dando a conhecer características da sua arquitetura, como as tradicionais portas de reixa, de madeira entrelaçada, e as casas com açoteias, num antigo bairro de pescadores. Os vários trajetos disponíveis incluem paragens nas salinas, nas igrejas da cidade – e são muitas –, no arraial dos pescadores ou na Mata da Conceição. Há ainda rotas temáticas dedicadas ao azeite, ao vinho, ao atum e à gastronomia. R. Almirante Cândido dos Reis, 43, Tavira > T. 91 335 2830 > seg-dom 9h-21h > a partir de €12,50 (por pessoa, 30 min.)

A Ver Tavira

A vista sobre a cidade, como o nome indica, faz a diferença neste restaurante na zona histórica, assim como a cozinha do chefe Luís Brito que apresenta, na sala e na esplanada, pratos de autor inspirados nos sabores do mar, dos peixes ao marisco. Aberto todo o dia, tem diferentes sugestões: massas, risottos e hambúrgueres, ao almoço, menus de degustação ao jantar, com iguarias como pargo de linha, algas e caldo fumado. Lg. Abu-Otmane, Calçada da Galeria, 13, Tavira > T. 281 381 363 > seg-dom 10h-22h