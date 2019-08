O novo Sul Villas & Spa, na ilha açoriana de S. Miguel, é uma janela para o imenso mar

1 / 6 Paulo Goulart 2 / 6 Paulo Goulart 3 / 6 Paulo Goulart 4 / 6 Paulo Goulart 5 / 6 Paulo Goulart 6 / 6 Paulo Goulart

Chegar a um hotel já noite dentro não é necessariamente um desperdício. Consegue-se ter outras sensações que, à luz do dia, não teriam o mesmo impacto. E isso tem o seu encanto. Sob o céu preto, o silêncio é interrompido pelo som das ondas ali tão perto. É esta a sensação que se tem quando se faz o check-in fora de horas no novíssimo Sul Villas & Spa, na Lagoa, em São Miguel, Açores. Adormece-se a pensar no cenário envolvente, mas esse só será revelado na manhã seguinte. Ao acordar, a curiosidade leva-nos imediatamente até à janela, para descobrir o mar azul que se cola ao céu e reparar, depois, na varanda com uma pequena piscina, mesa, cadeiras e espreguiçadeiras. Apetece ficar logo ali, dentro daquela água aquecida a 28 graus, mas há que sair para ir à descoberta de mais recantos do primeiro projeto de hotelaria a solo de Rodrigo Herédia: “A ideia era encontrar um terreno que reunisse as condições perfeitas, a proximidade do mar, a vista infinita sobre o oceano e que tivesse acesso a uma praia. Infelizmente, só não consegui o último ponto”, lamenta Rodrigo, que construiu este empreendimento turístico com base nas viagens que foi fazendo. Mais do que um lugar bonito, diz, “pretendia oferecer, acima de tudo, conforto e privacidade” mas também fugir às caraterísticas do Santa Bárbara Eco-Beach, o resort que abriu com João Reis, em junho de 2015, na Ribeira Grande. “Queria que se destacasse e que fosse diferente.”

Mergulhos de sol e de água salgada

Situado numa das mais antigas povoações da ilha de São Miguel, o Sul Villas & Spa é composto por 12 villas que se distribuem por três tipologias: as júnior suítes, com e sem piscina; e as prime suítes, com 64 metros quadrados, um quarto com cama de casal e outro de vestir, sala de estar, banheira vitoriana e um duche ao ar livre (as júnior suítes também têm este pormenor). Já no terraço, debruçado sobre o oceano, garante-se a privacidade e uma vista privilegiada. Em todos os quartos – algumas suítes também podem ser comunicantes entre si –, apostou-se nos tons neutros e numa decoração minimalista, com pormenores em madeira e alguns apontamentos de cor, nas mantas e almofadas.

A piscina de água salgada, alinhada com o mar, é um dos lugares mais apetecíveis deste hotel, em que o oceano está sempre presente, desde os quartos à sala dos pequenos-almoços, junto da receção. Para começar o dia, há iguarias da terra, como o bolo lêvedo, fruta da época e iogurtes, e, a pedido, sumos de fruta, ovos mexidos ou estrelados, entre outras receitas preparadas ao gosto do cliente. Aos fins de semana, sempre que o tempo o permitir, pequeno-almoço é servido junto à piscina, para se “aproveitar o calor e a vista”, diz Rodrigo.

A dois passos, vale a pena explorar o spa, equipado com uma sala de duche vichy com aromaterapia, sauna e jacúzi. E ainda um gabinete de massagens, feitas com óleos da marca Essentia Azorica que usa, entre outros ingredientes, a Cryptomeria japonica, uma espécie predominante das florestas dos Açores, destilada a partir de folhas e de ramos, e o Pittosporum undulatum, conhecido neste arquipélago como incenso, devido ao seu odor pungente.

Há o azul do mar e há o azul dos Açores, disse o célebre oceanógrafo Jacques Cousteau. E aqui não nos falta nada.

Sul Villas & Spa > R. Dr. Filomeno da Câmara, 42, Santa Cruz, São Miguel, Açores > T. 296 247 630 > a partir de €160 (júnior suíte, sem piscina privada)