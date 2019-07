Conforto, sossego e muita sobriedade na nova Casa do Lidador, em Óbidos

1 / 7 DR 2 / 7 DR 3 / 7 DR 4 / 7 DR 5 / 7 DR 6 / 7 DR 7 / 7 DR

Ainda cheira a novo quando se entra pela porta ogival de um vermelho muito vivo, emoldurada em pedra, numa casinha branca com as típicas barras amarelas. Estamos dentro da muralha de Óbidos, mas fora do castelo. Percorre-se a pedonal e movimentada Rua Direita até virar à esquerda para a Travessa do Dr. Guilherme Furtado. A nova Casa do Lidador, aberta no primeiro dia de junho, é a quarta unidade hoteleira das Pousadas de Portugal em Óbidos. Depois da Pousada do Castelo, de 1951, a primeira em Portugal em edifício histórico; da Casa do Castelo, expansão em 2015, para uma típica casa da região; e da Pousada da Vila, em 2018, primeiro bed & breakfast da cadeia, instalado no antigo hospital da Misericórdia. Agora, a antiga Estalagem do Lidador – edifício de 1940, para onde esteve pensada a primeira pousada do País – ganha nova vida, mesmo no centro da vila.

A Casa do Lidador funciona em rede com as outras unidades, mas de forma autónoma para os hóspedes. Sem receção nem check-in formal, quem chegar vai sentir-se em casa. Basta tocar à campainha e, à distância, a receção da Pousada da Vila abrirá a porta e fornecerá o código do cofre respetivo ao quarto, onde estão guardadas as chaves de casa, em formato cartão. Logo à direita fica uma sala de refeições, com uma mesa comunitária com limões ao centro, e ao fundo a pequena cozinha, totalmente equipada, pronta para se preparar um pequeno-almoço ou uma refeição ligeira. Subindo ao primeiro andar, uma segunda zona comum, simplesmente para estar e usufruir. A rua fica logo ali, mas o vaivém de turistas não se faz notar. Neste piso há cinco quartos, e no de cima mais seis. A decoração mistura o rústico e o tradicional, com mobiliário diferente e sóbrio, como capoeiras antigas, malas de viagem antigas a fazer de mesa ou mesas de esplanada à cabeceira. Seja no 411, com vista para a rua, ou no 424, com acesso direto ao terraço com a piscina, todos os 11 quartos têm janelas com namoradeiras de pedra. São sossegados e confortáveis – muito confortáveis, com colchões fofos e edredãos brancos a chamarem por nós.

O pequeno-almoço (€12,50 pax) pode ser tomado na Pousada da Vila, poucas ruas abaixo. Já no restaurante da Pousada do Castelo, delicie-se com o peixe fresco, frango na púcara e, nos doces, a brisa do Lis e a pera rocha do Oeste.

Casa do Lidador > Tv. do Dr. Guilherme Furtado, Óbidos > T. 21 040 7635, 21 844 2001 > quarto duplo a partir de €99 (sem pequeno-almoço)