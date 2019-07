Com o Minho a perder de vista no Hotel Convento dos Capuchos, em Monção

1 / 8 Lucília Monteiro 2 / 8 Lucília Monteiro 3 / 8 Lucília Monteiro 4 / 8 Lucília Monteiro 5 / 8 Lucília Monteiro 6 / 8 Lucília Monteiro 7 / 8 Lucília Monteiro 8 / 8 Lucília Monteiro

Chegamos a Monção por uma estrada da encosta serrana. Sobre o rio Minho e com os montes do lado oposto, a vila mantém-se nas antigas muralhas onde se vê a igreja matriz, praças com sombra e, claro, o verde a perder de vista. Seguimos por ruas estreitas, de varandas floridas e casas pintadas de branco, com brasão sobre a porta. No centro histórico de Monção, resguardado por muros altos, fica a Quinta do Convento dos Capuchos, onde, desde 2008, está instalado um hotel rural. Construído em 1500, o edifício foi comprado em 1905 por António de Azevedo Rodrigues, avô dos atuais proprietários, e chegou a ser escola e residência.

À chegada, no claustro, sente-se a tranquilidade do lugar. “O património é esmagador, faz recuar no tempo e na história, para ouvirmos o silêncio”, observa Adriana Pinto Rodrigues, que, com o irmão, António, gere a Quinta do Convento dos Capuchos. Sem dúvida, mas há mais a registar. Refira-se o céu estrelado observado da varanda e, também ao anoitecer, o coaxar das rãs. Pela manhã, ouve-se o canto dos pássaros e, ao longo da quinta, vê-se a vinha misturada com rosas e jasmim. É comum, por ali, cruzarmo-nos com hóspedes, a ler, sentados em bancos de pedra. Fale-se na surpresa de uma piscina de paredes e fundo negro, enquadrada no granito da fachada, na floresta de bambus, cuja altura nos obriga a ficar de nariz no ar, e ainda na Fonte dos Frades, ideal para sentar e meditar. “Ao entardecer, é paradisíaco”, sublinha Adriana.

Com 24 quartos duplos – incluindo três familiares, com ligação entre eles –, o Hotel Convento dos Capuchos prolonga-se pelas três alas do convento (Chaminé, Torre e Sacristia) e por um edifício moderno, com vista para o jardim, onde está o spa, com sauna, banho turco, hidromassagem e ginásio. Para quem gosta de exercício ao ar livre, na quinta – cuja área é superior a 13 mil metros quadrados – existe court de ténis e minigolfe. Neste retiro tranquilo, para começar bem o dia, também não faltam bolos e compotas caseiras.

Hotel Convento dos Capuchos > Quinta do Convento dos Capuchos, Monção > T. 251 640 090 > a partir de €82