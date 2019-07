No Terra Lodge – Nature House, em Mafra, estamos em comunhão com a Natureza

1 / 5 D.R. 2 / 5 D.R. 3 / 5 D.R. 4 / 5 D.R. 5 / 5 D.R.

“Este é um projeto para viajantes, não para turistas”, começa por dizer Amadeu José dos Santos, proprietário do Terra Lodge – Nature House, assim que se senta na mesa de 16 lugares da cozinha, acompanhado de perto por Castanha, a sua cadela. É a partir desta divisão, tão central na vida dos portugueses e de quem aqui se hospeda, que o surfista e advogado desenrola a história deste projeto de seis casas, inaugurado oficialmente a 1 de junho, “para pessoas que querem uma história, uma experiência”. “Oferecemos isso em workshops de cozinha, aulas de surf, de ioga, de meditação, passeios a pé ou a cavalo, ou nas visitas à horta.”

Natural de Lisboa, criado na Nazaré, onde surfou as primeiras ondas, há três anos comprou uma casa na aldeia de Santo Isidoro, a menos de um quilómetro da praia de Ribeira d’Ilhas e a cinco minutos da Ericeira. “Já com a intenção de largar a advocacia. Isto é muito mais giro”, admite. Pouco tempo depois, acabou por comprar um conjunto de ruínas do terreno em frente, num vale abrigado do vento norte (boas notícias) e, nos últimos dois anos, dedicou-se a reconstruir tudo. “A cozinha era uma pocilga. Um dos quartos era um lagar, havia uma taberna, uma adega, um palheiro. Era uma quinta vinícola com 100 anos, abandonada há 50. Instalei uma carpintaria lá fora e fui recuperando tudo”, conta.

Primeiro veio a ideia de ter um quarto, depois outro, mais outro, e o resultado é um conjunto de seis casas pequenas (para 4 a 6 pessoas), ideais para famílias, decoradas numa linha que cruza o rústico e o industrial, com madeiras e materiais reaproveitados, todas diferentes entre si, mas com alguns denominadores comuns: casa de banho e sala de estar em baixo, com um ou dois sofás-cama, e camas numa mezzanine.

Todas as casas têm entrada independente, mas três delas estão também ligadas à cozinha, qual salão de festas, que pode ser usada para cozinhar livremente num forno de lenha e onde, todos os sábados, há workshops ligados à gastronomia. “No verão são mais virados para estrangeiros, com tachos de comida portuguesa; no inverno, para portugueses, de cozinha estrangeira.” Lá fora, ficam o alpendre, a piscina, a fogueira que se acende ao final do dia, a horta biológica com várias árvores de fruto, a relva para os miúdos correrem e um grande pavilhão de madeira, onde acontecem as aulas de ioga, de Tai Chi e as massagens. Tudo rodeado pela Natureza.

Terra Lodge – Nature House > Calçada do Cravo, 18, Santo Isidoro, Mafra > T. 96 444 2625 > a partir de €169