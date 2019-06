Monte do Freixo Poente: Há um novo refúgio para descobrir em Montemor-o-Novo

É no alpendre do Monte do Freixo Poente, numa herdade alentejana com 500 hectares, onde mais apetece estar: a ler um bom livro, a apreciar o pôr do Sol ou o céu estrelado. E ainda mergulhar na piscina, ali a dois passos

O silêncio é, apenas, quebrado pelo chilrear dos pássaros que esvoaçam por ali. Nesta paisagem alentejana, pintada de amarelo, roxo e laranja das flores do campo, veem-se manadas de vacas que aproveitam a sombra dos sobreiros e o alimento para pastar. No Monte do Freixo Poente – numa herdade em Montemor-o--Novo, propriedade da família de José Cunhal há várias gerações, e onde fica também o hotel L’AND Vineyards –, o tempo passa devagar. Ou devagarinho, melhor dizendo. É, aliás, no hotel de cinco estrelas, a cerca de 15 minutos de distância, que é feito o check-in para o Freixo Poente. Já com a chave na mão, parte-se à aventura por caminhos secundários.

A casa (acomoda sete adultos, no máximo), com três quartos duplos, cozinha equipada e uma sala comum, é ideal para um pequeno grupo de amigos, ou uma família, apreciador do contacto direto com a Natureza, de caminhadas e de meditação. Na recuperação, privilegiaram-se os materiais da região: telhas e chão encomendado em São Pedro do Corval, mantas típicas de Monsaraz, tapetes de lã de ovelha, com desenhos originais das capas dos pastores, e bonecas de barro de Estremoz. Mas é no alpendre onde mais apetece estar, e voltar uma e outra vez. A ler, a dormitar ou simplesmente a apreciar a vista desta herdade que se estende por 500 hectares. Ali, os finais de tarde ganham magia com o pôr do Sol, que pinta o céu de diferentes tonalidades, e os mergulhos na piscina, em frente. À noite, é o céu estrelado, espetáculo natural único, que nos traz de novo a este pequeno miradouro. Na hora das refeições, os hóspedes podem encomendar os produtos biológicos da Herdade do Freixo do Meio (também propriedade da família) e cozinhar ou contratar Susana Cigarro, uma das chefes “residentes”, para preparar o pequeno-almoço (com marcação prévia, sem custo adicional), o almoço ou o jantar (€65 por pessoa). Há dois menus disponíveis, de inspiração alentejana, feitos com os tais produtos biológicos, queijos alentejanos e ervas aromáticas da horta do seu pai. Com eles, faz uma sopa tradicional (açorda, cação, beldroegas, morango com feijão, entre outras), bochechas de porco preto em vinho tinto com puré de couve-flor e legumes e, para sobremesa, tartelette de requeijão com creme de lima e manjericão. Que bem que se está no campo.

Monte do Freixo Poente > Herdade das Valadas, EN 4, Montemor-o-Novo > T. 266 242 400 > €345/noite (dom-qui), €425 (sexta-dom)