A olhar o mar no novo Vila Foz Hotel & Spa, no Porto

Num palacete do século XIX, na Foz do Porto, nasceu Vila Foz Hotel & Spa, um hotel de cinco estrelas, com design de interiores de Nini Andrade Silva e cozinha de autor do chefe Arnaldo Azevedo

A reabilitação do palacete e a sua transformação em hotel de cinco estrelas, onde acaba de abrir o Vila Foz Hotel & Spa, manteve a traça da antiga casa de família do século XIX, situada na primeira linha de mar, na Avenida Montevideu. Neste terreno virado ao mar, que o grupo Huga Hotels adquiriu há dois anos à família de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, a única alteração foi a construção, no jardim, de um edifício de linhas contemporâneas, com cinco pisos e 59 quartos duplos.

“O desafio foi juntar o clássico e o moderno”, diz Susana Tavares, diretora de marketing do hotel, enquanto nos faz uma visita guiada pela unidade, com projeto de arquitetura de Miguel Cardoso. O mar, que irrompe pelas grandes janelas, serviu de fio condutor à decoração entregue ao atelier da designer de interiores madeirense Nini Andrade Silva. A somar aos quartos do novo edifício (os Onice) estão os sete duplos e suítes do palacete (os Manor), virados, a maioria, para o Atlântico. Nos 68 quartos que compõem o hotel, respeitou-se a memória do lugar: das carpetes às almofadas, das cadeiras estofadas às louças das casas de banho, numa decoração entre os tons pastel, nude, verde e castanho, a combinar com as madeiras, os vitrais, a escadaria com claraboia e os tetos em estuque do palacete.

Quem dispensar os passeios pela marginal da Foz (sempre aconselhados, porém), poderá relaxar no spa – o primeiro, em Portugal, da marca francesa Maison Codage –, situado no novo edifício, com piscina interior e salas de tratamento com vista para o jardim. No palacete, ficam os dois bares e os dois restaurantes geridos pelo chefe Arnaldo Azevedo (ex-restaurante Palco): o Vila Foz (cozinha de autor, fine dining, dedicado aos peixes e mariscos, aberto apenas ao jantar) e o Flor de Lis (cozinha portuguesa e de partilha), que recebem também não hóspedes. Em suma, dois edifícios com diferentes arquiteturas, uma clássica outra contemporânea, onde o luxo e o bem-estar se conjugam na medida certa.

Vila Foz Hotel & Spa > Av. Montevideu, 236, Porto > T. 22 244 9700 > a partir de €250