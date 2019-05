No Hotel da Baixa, em Lisboa, fica-se no centro da cidade, no centro de tudo

Dos quartos do Hotel da Baixa avista-se o casario pombalino, o Castelo de São Jorge e o rio Tejo. Dentro de portas, existem cerca de três mil azulejos restaurados

É com um fresco pombalino do século XIX, retirado do antigo salão nobre do primeiro andar, que se dão as boas-vindas aos hóspedes no Hotel da Baixa, um quatro estrelas, aberto há um ano, em Lisboa. “É a nossa pièce de résistance”, lê-se no texto que serve de legenda a esta obra de arte que decora o teto da receção. Ainda na entrada, repara-se nas frentes das gavetas, em madeira, provenientes de uma loja vizinha da Rua dos Correeiros. A dois passos, apetece ficar na sala comum, em frente ao gira-discos e à centena de vinis. Também há livros à disposição, de autores portugueses e estrangeiros. Do lado oposto desta mesma sala, são as antigas placas da Discoteca Festival, da ourivesaria Dragão de Prata e do cabeleireiro Londres, lojas que antigamente funcionavam neste edifício histórico, que fazem abrandar (novamente!) o passo neste recanto do hotel.

Prestar tributo e fazer da sua história uma herança e uma memória vivas – eis os principais objetivos do Hotel da Baixa, o primeiro nascido da vontade do galego Amâncio Dominguez, que ganhou o gosto pelos negócios com a antiga Casa André ou com a Adega dos Canários, propriedade dos pais.

Deixando o piso térreo para trás, visite-se um dos 66 quartos (11 dos quais, quando combinados, resultam em quartos familiares) que se dividem por cinco pisos, cada um dedicado a uma personagem histórica. Nota: repare-se nos azulejos, cerca de três mil foram recuperados e colocados nos corredores de acesso aos quartos. No primeiro, homenageia-se D. Maria II, destacando-se o retrato de a Educadora, cognome daquela que foi a Rainha de Portugal; no segundo, Gil Vicente e, no terceiro, Marquês de Pombal, com o papel de parede a remeter para a gaiola pombalina. Segue-se o quarto andar, dedicado a Pardal Monteiro, arquiteto modernista, de influência Art Déco. Termina-se no Eça de Queirós, no quinto piso, onde a secretária em pele convida à leitura. Entre cada passeio, faça-se uma paragem no bar ou no restaurante, para se provarem sabores portugueses.

R. da Prata, 231, Lisboa > T. 21 012 7450 > a partir de €150