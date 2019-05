O charme discreto do hotel Tipografia do Conto, no Porto

Numa antiga oficina de artes gráficas, na qual se imprimiram livros e outros papéis, nasceu o Tipografia do Conto, um design hotel com (muito) respeito pela memória do lugar

Chegados à receção, logo se repara no elevador em ferro que transportava os livros impressos na antiga tipografia Gráficos Reunidos, que aqui funcionou durante décadas. A geometria do elevador seria replicada, aliás, no corrimão das escadas a ligar os três pisos do novo design hotel do Porto, na Rua Álvares Cabral: o Tipografia do Conto, inaugurado em março, com 10 quartos. O nome não poderia ser outro, como se percebe. E mais se justifica, tendo em conta que é como “um segundo capítulo” da Casa do Conto, a guest house que Nuno Grande, arquiteto, e a mulher, Alexandra, engenheira, abriram em 2011, ali bem próximo, na Rua da Boavista. O projeto de arquitetura é do atelier Pedra Líquida, que ambos fundaram, e isso nota-se no uso do betão que, tal como no projeto anterior, é também aqui o material dominante, a par do ferro, da madeira e da cerâmica.

Neste edifício do início do século XX, constituído por duas casas, com um pátio no meio, manteve-se tudo o que era possível. Da fachada em pedra, estilo Art Déco, às portadas, reaproveitadas para prateleiras, que podemos ver na sala onde é servido o pequeno--almoço (das 8 às 11h). No pátio interior, que se avista da receção, surgiu uma nova fachada de madeira, que o casal quis associar “à memória das gavetas onde se guardavam os carateres tipográficos”. O passado da antiga tipografia e oficina de artes gráficas – foi aqui, curiosamente, que Nuno Grande imprimiu a sua tese de doutoramento – prolonga-se nos quartos, com letras incorporadas no teto de betão, à solta ou em frases, de vários artistas (uma ideia do coletivo R2 Design, com frases de Diogo Seixas Lopes, Álvaro Domingues, Silvia Sfligiotti, Vanina Pinter, Pedro Bandeira, André Tavares, Jan Middendorp, entre outros). A decoração, com o bom gosto de Alexandra, é marcada por sofás em pele, chaise longues e aparadores retro, trazidos de antiquários. Os quartos tanto dão para a rua como para o pátio interior e para o jardim nas traseiras – um belo jardim com piscina, típico “do charme discreto da burguesia portuense”, nota Nuno Grande. Mais do que um hotel, este é, sobretudo, um lugar com muitas histórias para contar.

Tipografia do Conto > R. Álvares Cabral, 28, Porto > T. 22 208 1843 / 22 206 0340 > a partir de €139