Regressar à foz do Guadiana no novo Grand House, em Vila Real de Santo António

A cidade do Iluminismo, no Sotavento algarvio, ganhou o primeiro hotel de cinco estrelas. O Grand House é uma casa requintada, virada ao rio e a Espanha, onde se sente o espírito dos anos 20

A poucos metros da entrada do novo Grand House, as águas do Guadiana correm calmas e só a passagem dos barcos de recreio ou de pesca mexe com o seu curso natural. Do outro lado da margem, está a cidade espanhola de Ayamonte, que se alcança num pulinho, seja num passeio de barco ou de carro. A localização é privilegiada, já se vê, e de grande parte dos 30 quartos e suítes do primeiro hotel de cinco estrelas de Vila Real de Santo António olha-se o rio. Qualquer que seja a tipologia, ali dorme-se em lençóis de algodão produzidos em Portugal, o mesmo para as toalhas de banho, grandes e delicadas. Toda a decoração, da responsabilidade do atelier White & Kaki, é de inspiração colonial, com longos cortinados de veludo de riscas brancas e azuis, peças de mobiliário antigo, livros, quadros e plantas. Os restantes pormenores, como as madeiras que forram as paredes do restaurante e do bar, o corrimão de ferro ou o chão de azulejo hidráulico, descoberto por baixo de várias camadas de carpetes, são o que resta do projeto desenhado pelo arquiteto Ernesto Karrodi, construído entre 1918 e 1921.

O Grand House está a funcionar desde fevereiro no edifício do histórico Grande Hotel Guadiana, imóvel que se destaca no centro histórico pombalino de Vila Real de Santo António pela fachada em Arte Nova. É percorrendo os corredores, a passear de sala em sala, à procura do local ideal para uma leitura sem pressa ou uma conversa sem fim, que melhor se usufrui deste cinco estrelas, onde facilmente nos sentimos em casa e descobrimos um outro Algarve. “Temos disponíveis várias experiências que permitem conhecer melhor a região, os produtos locais e a história da cidade”, explica Marta Carneiro, relações-públicas do Grand House, dando como exemplo a visita à salina da Salmarim (Castro Marim), que inclui uma degustação de sal diferente do habitual, preparada pelo anfitrião Jorge Raiado, e o passeio a cavalo com Joana Campos, do Tavira Equestrian Tourism, em Cabanas de Tavira.

Mais do que um hotel

Ao entrarmos no restaurante Grand Salon, no primeiro piso do hotel, a sensação é de que podíamos estar numa festa d’O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, e que a qualquer momento vai soar uma grafonola. Na sala, as ventoinhas de estilo colonial, com pás semelhantes a folhas de palmeira, giram lentamente no teto, as mesas estão impecavelmente postas e as cadeiras de palha com almofadões esperam pelas visitas (o restaurante está aberto a não hóspedes e aconselha-se reserva). Resta sentar e apreciar as propostas gastronómicas, servidas apenas ao jantar, por Jan Stechemesser. “Estamos no Algarve, naturalmente vão encontrar mais peixe do que carne no menu. Salmonetes, muxama, vieiras, garoupa ou dourada...”, diz o chefe de cozinha alemão, que chegou a Portugal em 2002 para trabalhar no Vila Joya.

O menu de degustação muda todas as semanas e é por isso que há mais liberdade para criar e experimentar. O resultado pode vir na forma de uma entrada de tártaro de pato com amêndoa ou de uma presa de porco preto, trufa, pickle e amêijoa. “Nada de espumas, isso não é a minha onda. Se o prato é de polvo, eu quero ver o polvo”, afirma Jan Stechemesser. E confirma-o a VISÃO Se7e, que teve a oportunidade de experimentar o polvo da nossa grelha ao carvão, batata a murro, pimentos padrón, não no hotel, mas no Grand Beach Club, dos mesmos donos, o restaurante/bar com piscina infinita, inaugurado no verão do ano passado, na zona da Ponta da Areia.

Porque se está perto da água, com uma vista idílica para a foz do rio Guadiana, ali o menu é mais descontraído, com pratos inspirados na cozinha portuguesa – caso dos clássicos choquinhos do Algarve –, sem esquecer o mundo, representado em propostas como o ceviche de atum da nossa costa marinado com citrinos, servido com algas arame e abacate. Os cocktails, como o Algarvian Mojito, acompanham na perfeição a refeição e sabem ainda melhor numa pausa entre mergulhos.

O projeto do Grand House inclui, além do Beach Club, a abertura da Grand Gallery, no emblemático edifício da Alfândega, a poucos metros do hotel, e que acolherá, entre outras coisas, uma loja, um café ao estilo dos finais do século XIX, inícios do século XX, aberto à cidade, uma sala de exposições e um clube de vinhos e charutos. Para que o espírito que se vive no hotel contagie Vila Real de Santo António.

Grand House > Av. da República, 171, Vila Real de Santo António > T. 281 530 290 > a partir de €200