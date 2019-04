São Lourenço do Barrocal, em Reguengos de Monsaraz: Escutar a terra

A herdade agrícola, a cinco minutos do Alqueva, é também um hotel de cinco estrelas, com spa, dois restaurantes, horta biológica, adega, passeios a cavalo e piqueniques. Um projeto que soube respeitar o lugar

1 / 13 D.R. 2 / 13 D.R. 3 / 13 Marcos Borga 4 / 13 Ash James 5 / 13 Nelson Garrido 6 / 13 D.R. 7 / 13 Filipe Lucas Frazão 8 / 13 Ash James 9 / 13 Ash James 10 / 13 Nelson Garrido 11 / 13 Ash James 12 / 13 Ash James 13 / 13 Nelson Garrido

Não há placas a indicar a receção e, no entanto, estacionado o carro, é quase intuitivo que a entrada só se pode fazer pela “Rua do Monte”: calçada de pedra tosca do campo, edifícios brancos de um lado e do outro, portas numeradas que marcam não as casas dos trabalhadores agrícolas, como antigamente, mas os quartos. O São Lourenço do Barrocal (o nome vem dos afloramentos graníticos que fazem a paisagem) continua a ser um monte alentejano onde se mantêm algumas atividades agrícolas, agora ao serviço de um projeto turístico (o hotel abriu na primavera de 2016). Esta foi precisamente a preocupação de José António Uva. Em 2002, decidiu que era tempo de dar um rumo à propriedade de 780 hectares, na sua família há oito gerações. Com 26 anos, acabado de regressar de Londres, onde viveu e trabalhou, montou uma tenda dentro da casa do hortelão e foi em busca da história deste lugar, onde chegaram a viver 50 famílias que saíam apenas uma vez por ano, para ir comprar o pouco que ali não se produzia.

A história conta-se agora através de documentos e fotografias de muitas décadas que decoram as paredes da receção, do bar, dos quartos (24, dois deles são suítes) e das casas (16). E também do restaurante principal (aberto a não hóspedes), onde uma instalação de Joana Astolfi junta vários objetos: um veado embalsamado (da coleção de caça da família), fisgas, chaves, ferraduras, uma máscara de apicultor e até uma receita de perdiz de escabeche. Toda a decoração foi entregue ao estúdio Anahory Almeida, que chamou artesãos locais a participar no projeto, desde o mobiliário ao serviço de louça, produzido na vila vizinha de S. Pedro do Corval.

Tudo diferente, tudo igual

Chegamos perto da hora do almoço e, na mesa, junto à tal casa do hortelão (funciona agora como restaurante entre a primavera e o outono), há bonitos bouquets de flores do campo. A refeição é informal, com petiscos feitos pelo chefe consultor, o alentejano José Júlio Vintém, do restaurante Tomba Lobos, e vinho São Lourenço do Barrocal. Para começar, pão de trigo e de centeio do Baldio, peixinhos da horta com molho de iogurte e espargos silvestres com ovos, a que se segue um festim de grelhados: vitela de pasto e carne maturada da herdade, costeletinhas de borrego e enchidos, de produtores da região, batata-doce assada e espigos de couve da horta biológica, que vemos logo ali. O sol aquece a pele, a conversa estende-se para lá da hora e não há como não adiar a visita à adega e a prova de vinhos para o final da tarde. Trocamos as espreguiçadeiras, que rodeiam a piscina (são duas, na verdade, uma para adultos, outra para crianças), por um passeio pelo prado e aproveitamos para conhecer o spa, que utiliza produtos biológicos da marca austríaca Susanne Kaufmann. Não foi fácil manter as abóbadas da construção original, mas esse era ponto assente para José António Uva e para o arquiteto Eduardo Souto de Moura, que assinou o projeto de reabilitação. “Os edifícios que aqui estão são os que existiam e os materiais usados na reconstrução foram os mesmos de origem”, garante José António. A tarefa revelou-se também complicada, a começar pelos telhados. “Aquela telha já não se faz”, aponta. “Além disso, não fazia sentido pôr telhados novos.” A solução foi andar três anos por esse Alentejo fora, a comprar telhas antigas.

A herdade já tinha vinhas mas havia que encontrar alguém que soubesse fazer o vinho e assim chegaram à enóloga Susana Esteban. Mantiveram-se as vinhas velhas e plantaram-se novas. “Decidimos fazer a vinha pelo método antigo, plantando o americano, que é uma cepa que vai mais fundo à procura de água, enxertada com a casta que queremos”, explica a enóloga. Optaram também por não as regar e assumir o risco, “para fazer vinhos elegantes e mais próximos da identidade do terreno”.

No mapa, que recebemos à chegada, bonitas ilustrações traçam dois trilhos (o dos Pássaros, com 7 km; e o das Oliveiras, com 4 km). São uma boa sugestão para conhecer a herdade de onde se avista o grande lago do Alqueva e o Castelo de Monsaraz. Também organizam várias atividades. A observação de estrelas – a seguir a um jantar que incluiu perdiz de escabeche, arroz de túberas e vitela de colher do Barrocal – revela a magia do céu alentejano e a visita guiada pelo arqueólogo Manuel Calado, na manhã seguinte, é a prova de que qualquer assunto pode ser estimulante, mesmo quando se fala de menires. E é também por isso que vale a pena ir ao Barrocal.

S. Lourenço do Barrocal > EN514, Reguengos de Monsaraz > T. 266 247 140 > a partir de €289