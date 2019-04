Na Quinta dos Machados, em Mafra, estamos no bosque dos dias felizes

Tradição e conforto, numa casa senhorial transformada em hotel, rodeada por uma floresta que convida a estar em sintonia com a Natureza. Assim é a Quinta dos Machados, em Mafra, a apenas 40 quilómetros de Lisboa

Na Quinta dos Machados não faltam recantos onde nos podemos perder, pelo menos em pensamento. Fique-se hospedado na casa antiga (17 quartos mais 2 apartamentos) ou na ala nova (12 quartos, spa e restaurante), lá fora a Natureza chama-nos para um passeio. Partimos à descoberta de 14 hectares de um bosque encantado, com uma magia cinematográfica, marcados por trilhos a orientar a rota.

Há dez anos, o casal Carmo Tenreiro e Miguel Almeida comprou esta quinta com quase 400 anos e, desde então, tudo tem feito para partilhá-la, cada vez mais, com os hóspedes. Idealizaram um percurso sensorial que convida a produzir sons num grande xilofone de ferro, a observar uma panorâmica sobre a região saloia a 113 metros de altitude, a abraçar um pinheiro--manso e a sentir a sua casca rugosa. A sombra frondosa vem também dos sobreiros e ciprestes, com cadeiras de baloiço e camas de rede, penduradas nas árvores. Classificado como bike friendly, o hotel proporciona vários percursos de BTT, dentro e fora da propriedade, e, desde 2018, ganhou todas as valências necessárias para receber pessoas cegas (indicações em braille) e com deficiências físicas (elevador, rampa, cadeira todo-o-terreno monorroda).

Nesta quinta, ainda há vestígios de outros tempos, como a mãe-d’água que atravessa o pinhal e canaliza a água para a propriedade, o caminho pedestre até ao Palácio Nacional de Mafra, que continua a ser usado para treino militar de recrutas ou a eira para malhar e secar os cereais. A modernidade chega através do spa (massagens, ginásio, jacúzi, sauna, banho turco) e do restaurante Cantinho dos Sabores, onde o primeiro jantar vínico (€37/pax) contou com os vinhos da Quinta do Sanguinhal, no Bombarral. O pão cozido no forno a lenha, mesmo antes de a refeição começar, acompanhou os queijos da serra de Montejunto e as manteigas de alfazema e de alho. À conversa com Dinora, uma das cozinheiras, ficámos a saber que de manhã, no pequeno-almoço, haveria ferraduras, bolo de laranja e alfazema, várias compotas e “chá dos dias felizes” (rooibos, jasmim, erva-cidreira, perpétua-roxa e pétalas de rosa). Tudo isto com sol aberto e céu azul. Que mais se pode querer no primeiro fim de semana da primavera?

Quinta dos Machados > EN 8, Barras, Gradil > T. 261 961 279 > a partir €85 > especial Páscoa (duas noites, máximo 2 adultos e 1 criança) a partir €128 por adulto