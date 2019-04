Entre vinhas e socalcos na Quinta dos Murças, em Peso da Régua

É o primeiro projeto de enoturismo do Esporão, no Norte. Dez anos depois da recuperação da vinha, onde se pratica a produção biológica, e da adega, a Quinta dos Murças abre agora as portas aos hóspedes

É numa pequena quebra no constante ziguezaguear do rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, que avistamos a Quinta dos Murças. A propriedade com 150 hectares, dos quais 50 são de vinha, com quase quatro quilómetros de frente de rio, não revela tudo no primeiro olhar. É necessário percorrer o empedrado de xisto até ao pátio da entrada, para ficar com uma ideia da beleza, tamanho e diversidade de cenários da quinta, adquirida pelo grupo Esporão, em 2008. Tal como no Alentejo, a empresa faz produção biológica, incluindo na vinha ao alto (a primeira plantada no Douro, dizem, em 1947). Depois de trabalhado o vinho e reconstruída a adega, recuperou-se a casa oitocentista – e o enoturismo passou de sonho a realidade, no final do verão passado. “É uma casa de quinta, com serviço simples e sem pretensão de ser hotel”, avisa Luís Silva, o enólogo.

Com cinco charmosos quartos, que acomodam até dez pessoas, mantiveram-se as portas e os radiadores originais. A cada passo, mostram-se fotografias antigas, partilhando episódios passados. “Procurou-se melhorar o conforto, sem alterar a essência”, frisa Luís Silva, para que “as pessoas entrem na vida da quinta”. De portas abertas está também a adega, com provas de vinhos, e a cozinha, na qual Ana Maria, a cozinheira, confeciona refeições simples e caseiras, com legumes biológicos, como as couves e os nabos colhidos, ali ao lado, na horta (almoços e jantares €25). Além de seguirem o trabalho na vinha, mesmo fora da época da vindima, os hóspedes podem explorar livremente a área ocupada por oliveiras, amendoeiras, figueiras e, por estes dias, até colher “as melhores laranjas do mundo”, reclama o enólogo.

Na sala, a conversa corre solta entre os hóspedes, a aguardar por mais um passeio. E, na varanda, espreita-se o anfiteatro verde. Para lá do cenário, há trilhos pedestres pela quinta, já delineados, com direito a piquenique (€25) e passagem por linhas de água e minas. Quem optar por fazer a viagem de comboio, é sair na estação de Covelinhas: um portão dá acesso direto à propriedade.

Quinta dos Murças > Covelinhas, Peso da Régua > T. 93 455 0006 > a partir €120 (quarto) e de €600 (casa)