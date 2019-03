The Indy House, em Lisboa: Dormir com papagaios, tucanos e flamingos

1 / 6 D.R. 2 / 6 D.R. 3 / 6 D.R. 4 / 6 D.R. 5 / 6 D.R. 6 / 6 D.R.

Os papagaios, tucanos e flamingos, em tons de rosa, amarelo e verde, que se misturam com padrões geométricos, são o primeiro elemento a saltar à vista na The Indy House, do grupo The Independente Collective, aberta em agosto de 2018 no Intendente. Estão pintados em papel de parede, na maioria dos quartos que se espalham ao longo dos cinco pisos do antigo Palácio da Bombarda, revestido a azulejo, agora transformado em alojamento, pelo arquiteto e coproprietário Tomaz d’Eça Leal. Mas também estão representados numa parede exterior lateral deste edifício que já foi residência de alunos. No mural, de grandes dimensões, criado pelo Estúdio Altura, vê-se uma mulher de mochila às costas rodeada por pássaros, como quem diz “todos somos criaturas livres e viajantes”, explica Inês Sousa, responsável de marketing do grupo (que conta ainda com as unidades de alojamento The Independente Hostel e Suites, em Lisboa, e The House of Sandeman Hostel, no Porto).

Dentro de portas, há mais elementos originais na decoração, que mistura décadas, padrões e objetos, tirando proveito de combinações inesperadas que merecem a atenção. As sanitas transformadas em canteiros de flores, na escadaria, o frigorífico forrado com uma tela da fadista Amália Rodrigues, na receção, e os bibelots, livros e sofás que enchem a sala comum no rés do chão, a lembrar a casa das avós, convidando a ver televisão ou a ler um livro.

Ideal para quem procura uma alternativa ao alojamento tradicional, o The Indy House, com 34 quartos e seis apartamentos (cinco T1 e um T2), alia o conforto de uma casa às comodidades de um hotel. Na zona dos quartos há, por piso, duas cozinhas partilhadas, onde os hóspedes podem fazer as refeições e tomar o pequeno--almoço, servido entre as 7h da manhã e o meio-dia, para agradar desde os mais madrugadores aos mais dorminhocos.

Do lado de fora, o pátio The Favela tem diversos recantos, interiores e exteriores, preparados para festas privadas e totalmente personalizáveis. A decoração remete para um ambiente exótico e vibrante, com lavatórios antigos e paredes feitas de portas velhas, mais parecendo um pequeno oásis no centro da cidade.

The Indy House > R. Maria da Fonte, 25, Lisboa > T. 21 346 1381 > a partir de €75 (quartos), €99 (apartamentos)