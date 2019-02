Hotel M'AR de AR Muralhas: Um oásis sem pretensões, em Évora

Terminadas as obras de remodelação, o hotel M'AR de AR Muralhas, a cinco minutos da Praça do Giraldo, é o ponto de partida ideal para explorar a cidade de Évora

1 / 5 D.R. 2 / 5 3 / 5 D.R. 4 / 5 D.R. 5 / 5 D.R.

Está-se bem no Sabores do Alentejo, restaurante do hotel M’AR de AR Muralhas, agora com vistas amplas para o verdejante jardim, de 8 mil metros quadrados, onde há oliveiras, buganvílias e um enorme chorão. O ambiente é criado pela luz imensa que invade a sala, pela lareira que se acende nos dias mais frios e pela comida, claro, com um menu composto por pratos de cozinha tradicional portuguesa, preparados pelo chefe António Nobre, em que se destacam os sabores do Alentejo. Afinal, é no coração de Évora, capital de distrito e cidade Património da UNESCO, que está este hotel, inaugurado em 1997 como Hotel da Cartuxa. Encontramo-lo perto das portas de Alconchel e do Raimundo, encostado, tal como se faz referência no nome, às muralhas do século VII (um dos torreões está à vista no jardim), a cinco minutos a pé da Praça do Giraldo.

A localização é ideal para quem vai à descoberta da cidade, mas aconselha-se uma estada descontraída e sem horários, para aproveitar o conforto deste quatro estrelas que, no final do ano passado, viu terminadas as obras de remodelação, iniciadas em 2015. “Enquanto Hotel da Cartuxa, a decoração era de Graça Viterbo. Tentámos proteger essa herança, atualizando-a e dando ainda mais conforto aos hóspedes”, diz Luís Marcão, diretor do hotel. Entre pinturas e mobiliário novo, sem esquecer o lugar onde está, renovaram-se as áreas comuns e os 91 quartos (incluindo a suíte e a suíte real), onde detalhes como as madeiras pintadas agora de branco, as paredes às riscas e as texturas dos tecidos marcam a diferença. Alguns dos quartos têm varanda para o bonito jardim, fica a dica.

No M’AR de AR Muralhas, as horas passam sem darmos conta, entre um passeio pelo jardim e um mergulho na piscina, nos dias de calor, um lanche no claustro e o sofá em frente à lareira no frio do inverno. Na nova sala de televisão, não faltam recantos para ficar a ler um livro ou o jornal, e, se tiver companhia, há uma mesa de snooker e jogos de tabuleiro para um desafio. O Muralhas B’AR, bastante concorrido há uns anos, continua de portas abertas a não hóspedes. O convite é feito com uma carta variada de bebidas, dos chás aos cocktails, sempre acompanhados pela vista para o bonito jardim.

M'AR de AR Muralhas > Tv. da Palmeira, 4-6, Évora > T. 266 739 300 > a partir de €78