296 Heritage Apartments, em Vila Nova de Gaia: Estes apartamentos turísticos são uma varanda sobre a cidade

Na margem esquerda do Douro, entre as caves de Vinho do Porto, o 296 Heritage Apartments alia o conforto de uma casa aos serviços de um hotel. Já a vista panorâmica sobre a Ribeira do Porto e a Ponte Luís I falam por si

D.R.

Procurada pela vista da cidade, pelos restaurantes de comida tradicional e, sobretudo, pelas caves de vinho do Porto, a Avenida Diogo Leite, em Vila Nova de Gaia, guarda outras surpresas. Visto de fora, o número 296 desta artéria pedonal – de onde saíam os atletas de remo do Sport Club do Porto – parece ser um simples prédio antigo reabilitado, mas há mais vida para lá da sua fachada de pedra.

Trata-se do 296 Heritage Apartments, composto por 15 apartamentos turísticos que aliam “o conforto de uma casa aos serviços de um hotel”, explica Inês Moreira, 25 anos, que partilha o projeto com Ricardo Costa. Com as caves do vinho do Porto a dois minutos a pé, e perto da Ponte Luís I e do teleférico, o casal (que já é proprietário de três restaurantes na zona) não precisou de mais argumentos para comprar o edifício e apostar numa forma diferente de receber os turistas. Aos poucos, conta Inês Moreira, foram envolvendo os amigos e a família no projeto.

D.R.

A reabilitação foi entregue à arquiteta Marisa Pinheiro. Teresa Silva, mãe de Ricardo, deu algumas ideias, tal como Nuno Horta, da Nhdesign. Na receção está Fátima Torres, 52 anos. Trabalhou 19 anos numa agência de viagens, mas agora, diz, “viajo muito mais com as histórias dos hóspedes”.

Aberto há menos de um ano, o 296 Heritage Apartments tem um terraço, com vista de 360 graus, no último piso. Os apartamentos, que se espalham pelos três andares do edifício, dividem-se entre estúdio, para duas pessoas, e T3 com capacidade para seis. Na decoração, de inspiração nórdica, apostou-se tudo no branco e na madeira, com alguns apontamentos de azulejo.

À vista, nos amplos quartos e nas áreas comuns, ficaram as paredes de granito originais. E, sim, entre a panorâmica sobre o casario da Ribeira e a Ponte Luís I, e a forma quase familiar de receber, podemos dizer que a felicidade parece estar algures por aqui.

D.R.

296 Heritage Apartments > Av. Diogo Leite, 296, Vila Nova de Gaia > T. 22 408 3322 > a partir de €90