Passar uns dias a descansar, em ação, no The Prime Energize Hotel, em Monte Gordo

Ano Novo, vida nova. Nada como começar o texto de uma das nossas primeiras escapadas de 2019 com o cliché típico desta época. Só porque, se escolher vir para aqui passar uns dias, vai ser mesmo uma estada nova, uma experiência diferente. Porque ficar num dos 105 quartos do The Prime Energize Hotel é tratar do físico, além da alma – “be active, eat weel, sleep good”, dizem-nos eles, em inglês, que é para soar melhor. Estamos a 400 metros e cinco minutos a pé do extenso areal de Monte Gordo, que no verão se enche de gente. Esta altura do ano, em calhando dias de sol, é perfeita para andar a vaguear no novo passadiço com vista para o mar algarvio ou a descobrir trilhos na mata que fica mesmo aqui ao lado. E o caminho até à praia faz-se tranquilamente, por entre vivendas antigas.

No topo do hotel, está a piscina e o bar que lhe serve de apoio até ao entardecer, com bebidas e comida para tapear enquanto se aproveita o sol de inverno, que também dá boas cores e sabe mesmo bem. Se o tempo não estiver de feição, há sempre o ginásio e o Energize Spa (experimente-se uma das massagens com produtos locais, como amêndoas, alfarrobas, figos ou mel) e o programa diário que põe os hóspedes a mexer – caminhadas, corrida, aulas de ioga, pilates, alongamentos ou aquafit.

No Fuel, o restaurante com porta para a rua, porque se quer inclusivo, a ementa surpreende. A escolha não é aquela que se espera de um hotel. Procura ser de cariz saudável, baseando--se em produtos locais e em formas de tempero simples e naturais. Entre os clientes, podemos encontrar pessoas equipadas em modo fit, ou até cruzarmo-nos com equipas de atletismo ou de ténis que estão por aqui a estagiar e a preparar os seus treinos. Que nada disso nos distraia do essencial, que pode ser uma sopa de batata-doce com figos confitados ou uns gnochis crocantes com húmus de beterraba. Resta acrescentar, porque vai ser impossível não reparar nela, que a árvore com leds, que se ilumina à noite, é a face mais visível da presença da decoradora Nini Andrade Silva neste renovado quatro estrelas, que veio trazer ar fresco a esta terra algarvia – e energia, claro!

The Prime Energize Hotel > R. de Ceuta, 4, Monte Gordo, Vila Real de Santo António > T. 281 001 300 > www.theprimehotels.com > a partir de €95