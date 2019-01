Heaven Inn Hostel: Uma casa alentejana, em Évora

No centro histórico de Évora, um prédio de charme foi transformado no Heaven Inn Hostel, um alojamento descontraído, onde o design contemporâneo se cruza com a tradição

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

A curta distância da Praça do Giraldo, no coração da cidade de Évora, o Heaven Inn Hostel, aberto no final de julho, distingue-se pelo edifício do século XVII e pela decoração de interiores com assinatura de Cristina Santos Silva, numa combinação feliz entre materiais e objetos tradicionais do Alentejo e outros de design moderno. Há candeeiros feitos a partir de cochos (colheres de cortiça que se usavam para beber água), stencil azul nas paredes, um balcão na receção cujas ondas, feitas de cortiça, lembram o mar e mantas alentejanas a decorar.

O que foi possível manter da traça original do prédio de charme, há quatro gerações na família do marido de Paula Castro Jorge, ficou para memória futura. É com base em pequenos pormenores, como as portas da entrada, a escadaria com corrimão e as abóbadas dos tetos, que começa a contar-se a história do Heaven Inn Hostel. “Apesar de trabalhar na área de marketing, gosto de hotelaria. Era uma pena não aproveitar este sítio, com uma localização privilegiada e uma vista muito particular quer para o Torreão da Sé quer para a Igreja de São Francisco, onde se encontra a Capela dos Ossos”, conta Paula, responsável pelo projeto.

Com o objetivo de se distinguir da oferta já existente, o casal abriu um hostel com características particulares. Os cinco quartos-dormitório têm beliches de ferro e cortiça feitos à medida e nas camas há tomada elétrica, luz e um cacifo do tamanho de uma mala de viagem de mão. A roupa de cama é 100% algodão e as fronhas das almofadas têm o logótipo bordado. O conforto dos hóspedes também se vê nos sacos de pano (inspirados nos talegos do pão), pensados para levar, com discrição, os produtos de higiene para a casa de banho. Para quem prefere privacidade, há um quarto duplo com um pequeno terraço. “Somos um low cost mais caro porque temos quase todas as comodidades de um hotel boutique, que na verdade era o que eu sonhava fazer”, diz Paula. No último piso está a sala comum, com um grande sofá, mesa, cadeiras e a varanda mais especial da casa, local de repouso e rastilho para novas amizades. Paula Castro Jorge deixa a dica: “É daqui que se tiram as melhores fotografias.”

Heaven Inn Hostel > R. Romão Ramalho, 34-36, Évora > T. 266 703 940 > a partir de €16 (preço da cama em quarto-dormitório), €59 quarto duplo superior com terraço