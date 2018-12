No Aqua Village Health Resort & Spa, em Oliveira do Hospital, dorme-se no vale de uma montanha

Água e Natureza andam de mãos dadas neste hotel de cinco estrelas, em Caldas de São Paulo, considerado o melhor resort de luxo para famílias da Europa. Aproveite a viagem até ao Aqua Village Health Resort & Spa e siga o nosso roteiro na região de Oliveira do Hospital

Há que descer por uma estrada de curvas e de contracurvas para se chegar ao Aqua Village Health Resort & Spa, em Caldas de São Paulo, no vale de Penalva de Alva. Neste ziguezague que serpenteia a montanha, aprecia-se a paisagem ainda marcada pelos incêndios que, no ano passado, lavraram por estas terras, deixando-as quase sem vegetação. Já lá em baixo, ficamos a saber, por Francisco Cruz, que o hotel de cinco estrelas ficou intacto, embora o proprietário tenha fechado portas durante algum tempo. “Este projeto foi pensado na A1, entre Lisboa e Oliveira de Hospital”, recorda o professor de artes visuais, nascido há 56 anos na aldeia vizinha de Santo António do Alva. “Queria ter uma atividade para quando me aposentasse”, continua. E assim foi. Começou com um pequeno hotel, há 14 anos, mas não hesitou quando lhe surgiu a oportunidade de comprar a propriedade de quatro hectares, onde está, há dois anos, o Aqua Village, distinguido recentemente com vários prémios nos Haute Grandeur Global Excellence Awards, no Dubai, entre os quais o de Melhor Resort de Luxo para Famílias da Europa.

O hotel distribui-se por 30 apartamentos, com sala e cozinha, que diferem pela sua tipologia (T1, T2 e 1 suíte/moradia), pela banheira de hidromassagem na varanda e pela vista para o rio Alva. Na hora de escolher, fica o conselho: com este frio, é um luxo estar dentro de uma banheira com água quente borbulhante, a ouvir os sons da Natureza. É na zona à beira-rio, entre choupos, que estão duas enormes estruturas suspensas, em fibra de vidro e revestidas, por dentro, a cortiça. Nas gotas, assim lhe chamam, fazem-se dois tipos de massagens (de 60 ou de 90 minutos), com ou sem esfoliação, usando o mel da região. A sala de cinema também pode ser uma alternativa em dias da chuva e, para as crianças, há um Kids Club, com jogos de tabuleiro, um insuflável e brinquedos.

Além da piscina termal hidrodinâmica, o hotel tem duas estruturas em forma de gota – nas quais são feitas massagens à base de mel da região. No restaurante Roots, privilegia-se os produtos da região e os vinhos do Dão

Passando às áreas comuns, faça-se uma primeira paragem no bar, junto à piscina exterior, para se provarem os novos cocktails, com e sem álcool, e o menu de petiscos, agora mais completo. Também a ementa do restaurante Roots foi renovada, continuando a privilegiar-se os produtos da região. Nas entradas, creme de cogumelos shitake – um caldo cremoso que se serve quente, ideal para os dias mais frios; nos pratos principais, açorda de camarão, bacalhau cozinhado a baixa temperatura, com puré de aipo, couve-lombarda, tomate confitado e presunto desidratado, e naco da vazia com cuscuz de chouriço e puré de milho.

Nesta “aldeia dentro da aldeia”, como lhe chama Francisco Cruz, a água está por todo o lado e não é só paisagem. Brota quente, carregada de benefícios terapêuticos, e é com ela que se enche a piscina termal hidrodinâmica do spa, onde há também sauna, banho turco, duche de contraste e salas de tratamento, com novas massagens lançadas recentemente, como a Magia dos Seixos, que à magia das mãos junta pedras vulcânicas aquecidas – promete libertar o stresse e relaxar o corpo, e, podemos garantir, confirma-se.

Aqua Village Health Resort & Spa > Av. Principal, 1, Caldas de São Paulo, Oliveira do Hospital > T. 238 249 040 > a partir €120 (semana), €180 (fim de semana)

E ainda...

Roteiro pela história, pelo azeite e pelo queijo da região de Oliveira do Hospital

Ruínas Romanas da Bobadela

Dispersas pela aldeia, as Ruínas Romanas da Bobadela é um dos mais importantes e bem preservados conjuntos da época romana em Portugal, de que é exemplo o anfiteatro, utilizado, desde os finais do século I d.c. até finais de IV d.C, como palco de lutas e de espetáculos. O Centro de Interpretação das Ruínas Romanas da Bobadela, aberto em abril, expõe achados arqueológicos, a par de informação sobre a ocupação deste território. Bobadela, Oliveira do Hospital > ter-dom 10h-18h > grátis

Museu do Azeite

Ao longo da sua vida como olivicultor, António Dias foi colecionando peças de lagares antigos. Agora, o seu espólio pode ser visitado no Museu do Azeite, acabado de inaugurar na Bodadela. Num edifício que, visto do céu, é um ramo de oliveira, conta-se a história da produção de azeite (moagem, prensagem e decantação), da época romana aos nossos dias, em ecrãs táteis, vídeos e pontos interativos. Também há réplicas de lagares de diferentes períodos e um curioso relógio a azeite. No final da visita, vale a pena passar pelo bar e restaurante Olea (nome da espécie de oliveira mais comum em Portugal), para provar o azeite em vários pratos, enquanto olha a serra da Estrela. Tv. dos Vales, 7, Bobadela, Oliveira do Hospital > T. 238 603 095 > ter-dom 10h-18h > €5

Queijaria Artesanal Paulo Rogério

Chega-se por um caminho de terra batida à queijaria de Paulo Rogério, um dos produtores de queijo Serra da Estrela DOP mais premiado da região, e também um dos mais afetados pelos fogos de outubro do ano passado. Nesse fatídico dia, o neto de pastores perdeu quase todo o rebanho e a esperança na profissão que abraçou em 2002. “Fiquei sem 132 ovelhas adultas e 50 borregos”, recorda. “Na altura, fazia cerca de 70 a 80 queijos por dia, hoje só consigo 7 ou 8, no máximo.” Dentro da cozinha, estão duas funcionárias de volta de uma grande panela, na qual ferve uma espécie de massa feita com o leite ordenhado na noite anterior, coalhado com folha de cardo, e sal. “Para um litro de leite, acrescentamos 30 gramas desta folha”, explica Paulo Rogério. Também ficamos a saber que cinco litros de leite fazem cerca de um quilo de queijo. Depois de arrefecer, espreme-se bem a coalhada, para retirar o soro, e molda-se a massa numa mesa, seguindo para a prensa. Após este processo, o queijo há de ficar pronto dali a um mês. Do soro, Paulo Rogério faz o requeijão, para ser saboreado com broa, e ainda vende compotas de abóbora simples, com pinhão, nozes e amêndoa. Quinta de Cobrançã, Bodadela, Oliveira do Hospital > T. 238 604 329