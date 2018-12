Alentejo nas alturas no The Place, em Évora Monte

1 / 6 DR 2 / 6 DR 3 / 6 DR 4 / 6 DR 5 / 6 DR 6 / 6 DR

A primeira vez que Mitch e Vicky Webber vieram a Portugal foi em 2013, por sugestão de um amigo. Foram a Lisboa, visitaram Coimbra e Évora, até que descobriram e se apaixonaram por Évora Monte. “Passámos a vir de 3 em 3 meses, sempre à procura de casa”, conta o casal, ele sul-africano, ela escocesa. Até encontrarem, nesse mesmo ano, a casa que viria a dar lugar ao The Place – um edifício dentro das muralhas com vistas de tirar o fôlego –, palmilharam a região de bloco na mão, no qual iam anotando uns números que encontravam em placas nas propriedades que visitavam. “Percebemos depois que as referências que tínhamos tirado eram os números dos coutos de caça. Felizmente, a Vicky viu o anúncio desta casa à venda e tudo acabou bem”, conta Mitch, divertido.

Para chegar ao The Place é preciso galgar a colina até à chamada Vila Velha de Évora Monte, dentro de muralhas. Sempre à espreita, a acompanhar a subida até à Porta do Sol – a única, de quatro, onde é possível passar de automóvel –, está a imponente Torre do Castelo. Erguida a 500 metros de altura, a visita é obrigatória por quem passa na vila. O monumento nacional fica mesmo ao lado do The Place, e, embora seja difícil falhar a porta (há uma placa na fachada lateral do edifício), Mitch faz questão de receber os hóspedes do lado de fora do alojamento, vestido com o kilt do clã da família de Vicky.

Para transformar o velho edifício, na rua principal da vila, no alojamento local que sempre sonharam – Vicky e Mitch ainda equacionaram abrir o negócio na Escócia “mas chovia muito”, depois em Paris “mas era muito caro” –, foram precisos quatro anos de obras com muitas peripécias pelo meio. “Só pelas janelas esperámos três meses. São de madeira importada do Quénia”, explica Mitch. Os hóspedes agradecem o empenho, até porque as janelas são um dos detalhes que marcam a diferença no The Place. É a partir delas, e dos terraços dos quartos (quatro no total), que se usufrui da belíssima paisagem alentejana, a perder de vista. “É uma maravilha acordar com esta vista, não é?”, atira Mitch.

Correr as capelinhas

Cada quarto tem uma decoração diferente, com objetos que o casal foi recolhendo nas suas viagens. Dos 45 países por onde passaram trouxeram coisas tão diferentes como esculturas ou quadros do Tintin, peças que subtilmente se vão descobrindo aos poucos nas paredes, nas estantes e nas mesas de cabeceira. O pôr do Sol é imperdível, quer se esteja no terraço do quarto ou na esplanada do bar/restaurante, com um copo de vinho alentejano como companhia. Este recanto nas alturas está aberto ao público a partir das 11 horas, antes disso, só pertence aos hóspedes que aqui tomam o pequeno-almoço, servido por Vicky. Mais tarde, quem por aqui passar e quiser petiscar, tem à disposição uma carta com algumas propostas diferentes da cozinha tradicional alentejana. “Servimos um pato com especiarias inspirado na cozinha tailandesa (o casal viveu quatro anos na Tailândia), mas também temos sopa de tomate e há sempre bolo caseiro”, diz Vicky.

A abertura do The Place, há um ano, trouxe hóspedes de vários pontos do mundo e uma nova dinâmica à Vila Velha de Évora Monte. Entre as atividades disponíveis no alojamento está a observação de aves, mas Mitch e Vicky uniram forças e, com alguns habitantes e comerciantes da vila, promovem também a descoberta do património, das artes e dos ofícios. Matilde Ruas criou, em conjunto com a mãe, a Andar a Monte. “Podemos fazer caminhadas, passeios pedestres e visitas guiadas. Numa hora e meia consegue ver-se tudo. Castelo, igrejas, cisterna, capelas...”, descreve Matilde. Até porque a melhor maneira de conhecer a vila amuralhada é mesmo a pé.

Ao calcorrear a rua principal, há de encontrar A Silveirinha, a galeria de arte que é também loja gourmet de Sofia Bourbon, instalada numa casa do século XVIII, onde está a Torre do Relógio. Mais à frente, faz-se outra paragem obrigatória. No antigo Celeiro Comum, a loja de artesanato de Inocência Lopes dá destaque às artes e aos ofícios alentejanos, chamando também à atenção as pedras da calçada pintadas por esta artista autodidata. Estão à venda, ali na loja, mas o mais original neste seu projeto é que a ideia também tomou forma nas pedras da rua principal.

The Place > R. de Santa Maria, 26, Évora Monte > T. 92 760 3884 > a partir de €80 > bar/restaurante: seg-dom 11h-20h (verão), 11h-16h (inverno)