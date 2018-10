Na Quinta do Lizandro, na Ericeira, fazem-se amigos frente ao mar

A antiga discoteca S.A., na Ericeira, foi transformada num surf camp, mas não é preciso ser surfista para usufruir do conforto, da vista e das boas vibrações

Podíamos estar em Bali, no Sri Lanka, ou na Costa Rica, mas estamos na Ericeira, na Quinta do Lizandro, um surf camp frente ao mar, junto à praia da Foz do Lizandro. Pensado de raiz para os amantes de surf, que aqui podem ter aulas de iniciação ou aperfeiçoar os dotes na modalidade, a verdade é que aqui se recebe qualquer hóspede de braços abertos.

O edifício, branco imaculado de planta retangular, é o mesmo local onde há mais de uma década funcionou a S.A., uma das discotecas mais conhecidas da Ericeira. Sem qualquer referência no exterior, sem janelas nem varandas que se vejam a partir da estrada, facilmente passa despercebido. “À noite, as luzes dão-lhe um efeito especial, parece um hotel de charme.

A falta de indicação na fachada é propositada”, diz Alexandre Grilo, 39 anos, surfista e responsável por este projeto integrado na rede da Lapoint Surf Camps, da qual é sócio-fundador.

Para se perceber o espírito informal e descontraído da Quinta do Lizandro, a funcionar há cerca de dois meses, é preciso entrar e explorar os vários recantos. Começa por surpreender na decoração, ao optar pelos tons de bege, branco e cinza e na madeira clara, em oposição aos habituais tons garridos que remetem para o surf. “Queríamos criar uma coisa diferente, mais neutra, onde todos os hóspedes se sentissem bem”, explica Alexandre. Com uma ampla zona ao ar livre, tem também uma piscina com vista para o mar, um bar, uma bowl (uma espécie de piscina vazia), para a prática de skate, restaurante (aberto a não hóspedes), aulas de ioga e, muito em breve, um spa e um circuito de crossfit. É com estas atividades que os hóspedes se mantêm ocupados, entre idas à praia e passeios à vila.

O descanso está assegurado com os 35 quartos de diferentes tipologias e com muita luz natural. Há um loft suite, quartos duplos com casa de banho privada e dormitórios, alguns dos quais virados para a praia. E se é verdade que a localização da Quinta do Lizandro marca quem por aqui passa, são as amizades que se criam com alguém vindo do outro lado do mundo que ficam na memória. Chega-se como hóspede, parte-se cheio de amigos.

Quinta do Lizandro > R. das Curveiras, Carvoeira, Ericeira, Mafra > www.lapoint.com > a partir €275 (uma semana com pequeno-almoço e duas aulas de ioga)