Retiros de outono: Nas Casas Caiadas, em Arraiolos, estamos no sossego do Alentejo

Construídas sobre as ruínas de uns moinhos de água, as Casas Caiadas fica numa propriedade com cursos de água e rochas megalíticas, perto de Arraiolos, no Alentejo, sem placas a identificar o caminho. Este turismo rural é uma das sugestões para passar uns dias de descanso neste outono, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quarta, 3, nas bancas

Os segredos são para ser guardados, já se sabe, e, se pudéssemos, não revelaríamos nada acerca deste paraíso construído sobre as ruínas de uns moinhos de água, numa propriedade de um hectare, muito perto de Arraiolos.

Sem placas a indicar o caminho, que se faz por uma estrada de terra batida, só à chegada às Casas Caiadas é que se dá verdadeiramente conta do destino. Um recanto escondido, com cursos de água e rochas megalíticas, que povoam o terreno há milhares de anos, ideal para descansar e observar as estrelas do céu alentejano.

Quando os proprietários, Mário Domingues e Paula Cabrita, se aventuraram no projeto, as casas não passavam de ruínas do que, outrora, tinham sido moinhos de água. Com a ajuda do arquiteto Luís Pereira Miguel, as edificações foram convertidas em três casas – Casa Caiada (3 quartos), Stone House (1 quarto), Care Taker House (1 quarto). Já na Social House, fica a cozinha, sala de refeições e de estar.

Envolvidos por oliveiras e freixos centenários, numa paisagem quase sempre verdejante, a tranquilidade é garantida. Entre amigos ou em família, os dias passam-se no terraço, a apanhar sol, à volta da piscina ou em passeios, a pé ou de bicicleta. De pequeno-almoço tomado (composto por produtos da região, sendo possível ajustar os pedidos dos hóspedes com as opções vegetariana e vegan), explore-se a propriedade ou a aldeia vizinha do Sabugueiro. E, no regresso às casas, perca-se nos pormenores da arquitetura e decoração, porque também eles fazem a diferença neste Alentejo em estado puro.

Casas Caiadas > Sabugueiro, Arraiolos > T. 96 261 6474 > €380 a €580 (grupos até oito/dez pessoas), €120 a €240 (suítes)