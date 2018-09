Reencontro com o passado no Vila Galé Collection, em Braga

A reabilitação do antigo Hospital de São Marcos quis respeitar a história e a arquitetura do edifício. Sem esquecer a inovação e o conforto de um quatro estrelas

Lucília Monteiro

Fala-se de Braga como a cidade dos arcebispos e o certo é que este hotel ajuda a contar a enorme influência do clero nos seus destinos. Relata, em painéis informativos, como o antigo Hospital de São Marcos nasceu, em 1508, por iniciativa de D. Diogo de Sousa, reunindo aqui todas as instituições assistenciais. Até 2011, manteve-se em funções, tendo sido posteriormente cedido pela Santa Casa da Misericórdia de Braga ao grupo Vila Galé, para instalar uma das unidades hoteleiras que integram o conceito Collection (com serviços premium), pelo seu interesse patrimonial, uma vez que está classificado como imóvel de interesse público. Pelos corredores exibem-se paramentos e peças usadas nas liturgias, assim como objetos ligados à medicina, respeitando a história do edifício.



Houve uma certa solenidade na transformação, tanto na conservadora reconversão arquitetónica como na decoração clássica, sobretudo na ala mais antiga, à volta dos claustros ajardinados. Mas permitiram-se alguns desvios contemporâneos, como acontece no Bar Euforia, de cores vibrantes, e na sala de estar S. Marcos, onde se exibe um filme de realidade virtual e uma experiência em holograma sobre os interesses turísticos da cidade. “Queremos mostrar que Braga, em termos de inovação, é uma referência a nível mundial”, conta Carlos Alves, o diretor do hotel.

Existem 123 quartos, confortáveis e modernos, 20 deles familiares, como tem sido política nos hotéis Vila Galé, dotando-os de uma oferta mais económica para as famílias. Além de uma adega onde fazem provas de vinhos (o grupo é produtor no Alentejo), existem dois restaurantes, abertos ao público: o Fundação, com buffet (€26, sem bebidas) e a decoração a remeter para as origens de Portugal; e o Bracara Augusta, refletindo a influência romana, com serviço à carta e pratos da gastronomia regional. Entre as áreas de lazer, destacam-se as piscinas exteriores (a das crianças, com escorregas, tem sucesso garantido) e o spa Satsanga, com piscina interior, salas para massagens e tratamentos, e ginásio. Serviços abençoados.

Vila Galé Collection Braga > Lg. Carlos Amarante, 150, Braga > T. 253 146 000 > a partir de €120