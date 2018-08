No Santa Bárbara Eco-Beach Resort, na ilha açoreana de São Miguel, o verão é azul

Entre o mar da praia de Santa Bárbara, na costa norte da ilha açoriana de São Miguel, e a contemplação da montanha que abriga a Lagoa do Fogo, há boas razões para rumar ao Santa Bárbara Eco-Beach Resort – que duplicou o alojamento e tem agora um restaurante maior

A memória vagueia entre as imagens guardadas, a deixarem dúvidas sobre como começar este texto. Se pelo imenso azul do Atlântico que se olha do morro sobre a praia de Santa Bárbara, conhecida como “a dos surfistas”, se pelo mergulho na piscina de água salgada aquecida, já o sol se escondia no horizonte, ou se pelo gunkan de lapas a explodir de sabor na boca, a pedir outro e mais outro.

O Santa Bárbara Eco-Beach Resort, na Ribeira Grande, a 25 minutos de carro de Ponta Delgada, abriu em junho de 2015 e tem os Açores dentro, tal como idealizaram João Reis e Rodrigo Herédia. Um resort aninhado na paisagem, como se ali tivesse nascido por natureza, entre a montanha que abriga a Lagoa do Fogo e o mar, debaixo de um céu que, num só dia, nos brinda com todas as estações do ano. Não é por isso de estranhar que a arquitetura e os materiais utilizados tenham sido uma preocupação. A madeira, que está por todo o lado, é a das criptomérias, as árvores mais abundantes na ilha; a pedra de lavoura, rocha de origem vulcânica, lembra-nos os muros que ladeiam as estradas de São Miguel, e a cortiça, escolhida para revestir as villas, de linhas direitas. São agora 18 (T1 e T2), todas com kitchenette, sala e varanda, e frente em vidro, alinhadas em três patamares: as Garden Villas (viradas a um jardim com lago), as Blue & Green Villas (com vista para o mar e serra) e as Retreat Villas (mais isoladas, com a melhor paisagem e jacúzi no terraço). Dentro dos 12 novos estúdios, amplos e de decoração minimalista, também não se esquece o destino: foram desenhados para fora.

A noite já ia longa quando chegámos, e foi só na manhã seguinte que outros “pormenores” se revelaram. No caminho entre o estúdio e o edifício principal, onde fica a receção e o restaurante, a piscina com camas dentro de água pediu uma paragem para memória futura, e só mesmo a promessa de tomar um pequeno-almoço a ver o mar, com ovos mexidos, sumos naturais, bolo lêvedo das Furnas, queijo fresco e bolo caseiro sobre a mesa, nos faz desandar dali. Depois havemos de descer a escada de madeira que dá acesso à praia de areia negra, a estender-se ao longo de um quilómetro, para passar o resto da manhã entre os banhos nestas águas amenas e a toalha.

Quem prefere preencher as horas do dia com atividades também está no sítio certo. E há muito por onde escolher: ioga ao amanhecer, passeios a pé ou de bicicleta, mergulho, massagens com pedras vulcânicas quentes ou de relaxamento – não experimentámos a cabana de madeira em frente ao mar, onde podem ser realizados os tratamentos, mas a esfoliação corporal (com flor de sal, óleo de amêndoas doces, flor de lavanda e óleo essencial de limão) soube-nos pela vida. No resort funciona ainda uma escola de surf e de stand up paddle. Não nos saímos nada mal no passeio de caiaque pela Lagoa das Sete Cidades, a abrir o apetite para o que se seguiria no restaurante Areais – vidraças de cima a baixo viradas ao mar e agora com duas salas para receber mais hóspedes (está também aberto para quem não está hospedado, fica a nota). Na ementa, há pratos regionais, nacionais e outros mais internacionais. Feito com produtos locais é o atum, que se serve braseado, com batata a murro e legumes salteados, é o polvo à lagareiro em cama de batata-doce, e é ainda o peixe do dia, em salina aromática, puré de batata-doce, legumes salteados e areia de azeitona preta que se acompanha com um Sauvignon Blanc – Fernão Pires da Quinta do Jardinete, produzido na ilha. Do mar dos Açores vem também o peixe para o sushi e o sashimi que chegam à mesa em porções de 6, 12 e 26 peças, ou em combinados de 20 ou 30 peças. O gunkan de lapas já ganhou lugar de destaque na ementa e, surpreende pela inusitada utilização (as lapas grelhadas são um petisco por estas paragens), a verdade é que o gunkan de ouriço-do-mar também não lhe fica nada atrás.

Além do restaurante, o resort tem um Beach Club. Funciona durante o dia, com uma ementa que combina com a descontração da praia: camarão frito ao piripíri, salada de polvo, sopa rica de peixe, poké de salmão ou de atum e uma mais substancial carvoada (de carne, camarão ou mista), acompanhada com fruta e batata frita.

Santa Bárbara Eco-Beach Resort > Estr. Regional 1, 1º Morro de Baixo – Ribeira Seca, Ribeira Grande, São Miguel, Açores > T. 296 470 360 > a partir de €160 (T1), €200 (Estúdio), €260 (T2) e €290 (T2 com jacúzi)