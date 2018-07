5 hotéis remodelados para uma estada de verão a sul

Cochos de cortiça, bancos de ordenha, peças em palma e esparto, mosaico hidráulico e tijoleira manual. Foi com estes e outros elementos que a arquiteta Joana Borges de Carvalho transformou por completo a decoração da Herdade do Touril, que reabriu em maio após a remodelação total das cinco casas (com 18 quartos duplos). As novidades neste turismo rural, perto da Zambujeira do Mar, prolongaram-se a outras zonas, com destaque para a piscina de água salgada, que passou a ser aquecida, uma lareira exterior, a disponibilização de bicicletas tradicionais e elétricas e ainda a nova carta do restaurante Touril (aberto apenas para hóspedes) com assinatura da Tasca do Celso, de Vila Nova de Milfontes.

Zambujeira do Mar, Odemira > T. 283 950 080 / 93 781 1627 > a partir de €90