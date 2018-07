Sete escapadas abençoadas pela natureza

Escondidos entre pinhais ou em parques naturais, dentro de quintas ou herdades, nestes sete cenários a tranquilidade é um posto. De norte a sul, do litoral ao interior, há hotéis de cinco estrelas e turismos rurais que fazem da proximidade com a natureza o seu maior aliado

No Moinho do Maneio, a oito quilómetros de Penamacor, não há rede de telemóvel, televisão nem nada que possa perturbar o silêncio ou distrair o olhar da Natureza. Mas há muito para descobrir na propriedade de cerca de 20 hectares, como a pequena ribeira da Bazágueda, ali bem perto, a pedir uns mergulhos ou passeios de canoa. Os antigos palheiros, o curral dos porcos e outras infraestruturas quase destruídas deram lugar a duas casas com lareira e a três quartos, com decoração rústica. Os hóspedes podem ainda optar por dormir na Bolha do Maneio, uma espécie de tenda esférica insuflada de ar, com um fino ecrã plástico transparente a deixar observar o céu estrelado.

Para quem procura a tranquilidade, mas não dispensa os serviços de um hotel cinco estrelas, o Vila Galé Sintra Resort Hotel, na Várzea de Sintra, é uma boa opção. Rodeado da paisagem verdejante do Parque Natural Sintra-Cascais, com vista para a serra e o Palácio da Pena, está a poucos minutos do centro da vila classificada como Património Mundial pela UNESCO, e a um pulinho da Praia da Adraga, das Azenhas do Mar, da Praia Grande e da Praia das Maçãs. Esta é a primeira unidade do grupo com um Revival Medical Spa, com nove programas diferentes dedicados ao bem-estar físico e mental dos hóspedes. O hotel distingue-se pela alimentação saudável dos dois restaurantes e não faltam valências para os hóspedes se manterem em forma, como campo de ténis, polidesportivo e um programa diário de aulas de fitness em grupo. É dada ainda uma atenção especial às crianças, existindo um programa de reeducação alimentar e uma série de atividades divertidas.

Igualmente no litoral, dentro de um hectare de terreno de uma reserva florestal de Peniche, instalou-se o Bukubaki – Eco Surf Resort, com o alojamento dividido entre seis casas suspensas nas árvores e 19 tendas tipi. Para (des)carregar energias, há um skate park, uma piscina de água salgada aquecida por painéis solares, sauna, massagens, aulas de ioga, surf, skate e pilates (com reserva prévia) e aluguer de bicicletas elétricas.

Rumemos agora a Trás-os-Montes, a Montalegre, para conhecer o Hotel Rural Misarela. Protegido pela copa das árvores, passa despercebido a quem vai a caminho da Ponte do Diabo (como a lenda a deu a conhecer), ou na direção do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que aqui faz fronteira com a região do Barroso. No edifício modernista, projetado pelo arquiteto Januário Godinho, construído nos anos 50 do séc. XX para albergar os técnicos envolvidos na construção de barragens daquela zona, o sossego é absoluto.

Tal como acontece na Quinta da Rabaçosa, em Castro Daire, enquadrada numa curva do rio Paiva, com águas absolutamente límpidas e uma vegetação abundante. O alojamento está distribuído por cinco casas rústicas, revestidas a xisto e com varandas de madeira a abraçar a paisagem. Há uma piscina, um picadeiro com portentosos cavalos e póneis (um bocadinho ariscos, por isso indisponíveis para montadas), e o Paiva a pedir longos passeios no barco a remos.

Para famílias com filhos pequenos, as Quintãs Farm Houses são uma tentação, com uma espécie de mini zoo onde convivem muitos animais – dezenas de espécies de patos, gansos e cisnes, alces Muntiacus, cavalos lusitanos, zebras, veados-do-Canadá, além de galinhas, coelhos e cães. Dois espigueiros gigantes, numa quinta no centro de Arouca, foram transformados em duas penthouses e um apartamento T1, com jardim privado. O projeto venceu o galardão de melhor solução de eficiência energética, atribuído pelo Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2018.

Terminemos com uma sugestão a sul, no Alentejo. A Herdade da Matinha Country House & Restaurant é um dos mais antigos turismos rurais do País e continua a renovar-se sem perder o que tem de mais autêntico. Ao longo dos anos, a propriedade sofisticou-se, mas preservou-se a poesia. A cozinha também se profissionalizou, apostando na gastronomia local, sazonal e sustentável. Sem nunca perder a ligação à terra