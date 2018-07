No Bukubaki – Eco Surf Resort, em Peniche, está-se a meio caminho entre o céu e a terra

Escolher dormir numa casa suspensa na árvore ou numa tenda tipi é a tarefa mais difícil, antes de gozar uns dias de espírito livre em harmonia com a Natureza

Mal entrámos e já estamos curiosos. Afinal, o que quer dizer “bukubaki”? Nada de especial, como explica a italiana Eva Gramola. Era apenas a palavra que o filho pequeno de uma amiga usava para dizer “parque de diversões”. Na hora de escolher o nome para o novo glamping ecológico, Eva não hesitou no termo, que fica no ouvido. O companheiro, Marco Muraro, e o casal de amigos italianos, Monica Gasparotto e Danilo Costa, também concordaram.

Há uma década, Eva e Marco, ambos de 43 anos, habituados a viajar de caravana e a estar em contacto com a Natureza, vieram a Portugal, pela primeira vez, só pelas ondas. Depois de umas férias a surfar, o casal da zona de Veneza começou a pensar na possibilidade de se mudar para Peniche, criar uma pequena aldeia e integrar-se na região. Em 2012, deixaram Itália e, no verão do ano passado, inauguraram o Bukubaki, com os amigos.

Em apenas um hectare de terreno na reserva florestal, construíram seis casas suspensas nas árvores e instalaram 19 tendas tipi. “Mais do que só construir casas nas árvores, era importante vender uma experiência”, diz Marco. Cada casa assente em palafitas, rodeada pelos troncos e as próprias copas, tem aquecimento, ar condicionado, casa de banho, sala de jantar, kitchenette com fogão e frigorífico e um maravilhoso alpendre com mesa e cadeiras, onde apetece estar, para nos sentirmos a meio caminho entre o céu e a terra.

No Bukubaki, o conforto está em harmonia com a Natureza, mesmo nas tendas erguidas sobre decks de madeira, fabricadas com tecido de algodão impermeabilizado e com casas de banho e balneários partilhados. A tudo isto acrescente--se um skate park, uma piscina de água salgada aquecida por painéis solares, sauna, massagens, aulas de ioga, surf, skate e Pilates (com reserva prévia), aluguer de bicicletas elétricas e equipamento de surf e de skate. Na hora da refeição, vale a pena experimentar o restaurante aberto a todos. Ovos mexidos com espargos, carne de porco à alentejana e arroz de pato fazem parte da ementa com pratos de fusão entre Portugal e Itália, além de muita pasta fresca, tudo aliado à agricultura orgânica de produtores locais. Não há adulto que passe pelo Bukubaki que não se sinta o verdadeiro Huckleberry Finn, mas com wi-fi.

Bukubaki – Eco Surf Resort > R. do Juncal, 6, Casais Mestre Mendo, Peniche > T. 262 249 830, 96 713 8917 > casa na árvore quatro pessoas €205 a €255 > tenda quatro pessoas €108 a €152