Vila Galé Sintra: Saúde e bem-estar com o Palácio da Pena à espreita

Para quem procura um estilo de vida saudável ou quer passar tempo de qualidade em família, aqui o descanso é absoluto

Tiago de Paula Carvalho

Estamos na Várzea de Sintra, a poucos minutos do centro da vila que é Património Mundial pela UNESCO, e a um pulinho da Praia da Adraga, das Azenhas do Mar, da Praia Grande e da Praia das Maçãs. É nesta zona tranquila e rural que fica o novo hotel do grupo Vila Galé (apenas o segundo com cinco estrelas em Portugal).

Dá gosto acordar aqui, rodeados da paisagem verdejante do Parque Natural Sintra-Cascais, com vista para a serra de Sintra e o Palácio da Pena. E mesmo que o céu esteja encoberto, nada desmoraliza a estada no novo Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival Spa, onde há muito para fazer pelo corpo e pela mente, sozinho ou em família.

É com um bom pequeno--almoço que se dá início ao dia. Assim que se chega ao restaurante Versátil, vemos uma longa ilha do buffet dedicada a sugestões de baixo teor calórico, preparadas com a ajuda da nutricionista Ana Pinto. A alimentação saudável é uma das características que distinguem o hotel, por isso existem opções como as salsichas de soja ou de aves, ovos com o baixo teor de sal, sumos detox e de fruta fresca variada, leites de amêndoa e soja. Ao almoço e ao jantar, as propostas seguem o mesmo princípio. Se optar pelo segundo restaurante, o Inevitável, a carta é gourmet light e foi desenvolvida em conjunto pelos chefes Francisco Ferreira (chefe-executivo do Vila Galé), Rui Silva (chefe do Vila Galé Sintra) e Ana Pinto. Apresentam-se pratos como sopa de meloa com coco, lima, gengibre e manjericão; ravioli de aipo e vieiras com leite de nozes em linguine de curgetes; peito de frango marguerita em rúcula salteado e vários bifes, todos grelhados e com molhos diferentes.

A oferta gastronómica, assente em ingredientes e métodos de confeção mais equilibrados, acompanha a filosofia deste hotel, o primeiro do grupo com um Revival Medical Spa, com nove programas diferentes dedicados ao bem-estar físico e mental dos hóspedes. A escolha depende do objetivo pretendido e pode passar por recuperação pós-parto, relaxamento, perda de peso, rejuvenescimento ou até deixar de fumar. A duração mínima é de três dias, mas o pacote pode ser personalizado.

Para as crianças, foi criado um programa de reeducação alimentar e uma série de atividades especiais. Há uma piscina com escorregas, para brincar no exterior ou no interior, um colorido carrossel e vários trampolins. No clube Nep, o monitor Dedé veio de propósito do Brasil para dinamizar a zona infantil, onde também se organizam sessões de cinema e festas temáticas ou simplesmente se desenha ou se joga em consolas. Da tecnologia para a terra, as brincadeiras passam ainda pela horta, onde os miúdos podem aprender, entre outras coisas, a plantar e a colher ervas aromáticas e legumes.

Se os mais pequenos já terão dificuldades em escolher o que fazer, a tarefa também não será fácil para os adultos. Descansar é sempre uma boa opção – nos 136 quartos do hotel (dos quais 44 são de tipologia familiar), apostou-se no conforto e na decoração inspirada em temas relacionados com a vila de Sintra, como Lord Byron ou a lenda de Monserrate. Porém o que apetece mesmo é explorar tudo o que existe para fazer lá fora. Por isso, a mala de viagem tem de ter fato de banho, touca e equipamento para praticar exercício físico.

No resort, há um campo de ténis, um polidesportivo e um programa diário de aulas de fitness em grupo, que acontecem na piscina e no estúdio. Pode escolher-se entre stretch, bike, aqua, power, relax, ioga (também para crianças) ou Pilates, ou então experimentar uma de cada.

Caso o desporto não encaixe na ideia de descanso, na piscina interior aquecida com vista para o verde da serra podem dar-se umas braçadas ou simplesmente relaxar a ler um livro nas espreguiçadeiras. Nesta área há ainda sauna, banho turco, jacuzzi e o Spa Satsanga, onde se fazem milagres através de vários tratamentos, incluindo os de assinatura – Peninha, Monserrate e Seteais com exfoliações de mirtilos, frutos vermelhos ou zimbro. Também aqui há uma massagem específica para crianças, de relaxamento e para reduzir a ansiedade. A passagem pelo Vila Galé Sintra deve incluir ainda uma sessão de terapias holísticas. A Chavutti Thirummal é feita com os pés (um ritual em que o terapeuta agarra uma corda para lhe servir de apoio) e é inesquecível de boa.

Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival Spa > R. Fonte da Granja, 30, Várzea de Sintra, Sintra > T. 21 052 0000 > a partir de €140; programas de €215 (criança) a €710