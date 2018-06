As Design Sea Houses, no Porto, formam uma ilha às cores

Na Foz, uma antiga vila de habitação operária – ligada à agricultura e à indústria de lanifícios – foi reconvertida para turismo

Aberto o portão e subidos alguns degraus, surpreendemo-nos com as casinhas às cores, perfiladas, pintadas de amarelo, vermelho-ocre, azul e cinzento. Ninguém diria que a pequena ilha, onde viveram trabalhadores agrícolas e da indústria de lanifícios, comprada logo após a Segunda Guerra Mundial pelo avô de José Dias Costa (um dos sócios deste projeto, juntamente com Fernando Dixo), viria a ser reabilitada para turismo. As obras na última casa – no total são seis, entre cinco T1 e um T2, todos com dois pisos – acabaram há dias, mas a primeira Design Sea House já ficou pronta há três anos. “Com o tempo, as pessoas que aqui viviam foram saindo de livre vontade”, conta-nos José Dias Costa. Apenas uma das famílias ainda mora ao fundo do corredor exterior comum, onde outrora se lavava a roupa e cada morador tinha uma pequena horta. No seu lugar, surgiram pátios privados de madeira com cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras de lona.

“Cada casa tem uma particularidade que a distingue”, conta-nos o arquiteto Hugo Neves que, além da recuperação, desenhou todo o mobiliário, desde as camas às mesas de cabeceira e aos armários de cozinha (também de cores diferentes). Nestes seis alojamentos, confortáveis apesar dos seus 40-50 metros quadrados, tudo foi pensado para que os hóspedes se sintam em casa. “O desafio foi conseguir torná-los visualmente apelativos com um investimento controlado”, reforça Hugo Neves. A própria decoração, a cargo da loja Coração Alecrim, apostou em objetos vintage. À chegada, há vinho do Porto ou de Setúbal, café e, a pedido, disponibilizam-se camas e banheiras para bebés. Por causa da proximidade com as praias da Foz – e a pensar nos mais desprevenidos –, garantem-se também toalhas de praia e brinquedos para os miúdos poderem fazer castelos de areia.

Lucília Monteiro

Design Sea Houses > R. Cândida Sá de Albergaria, 192, Porto > T. 91 996 0227 > a partir €69 (mínimo duas noites) > reservas: vilamar.foz@gmail.com