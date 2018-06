Quintãs Farm Houses: Que bem se está neste turismo rural em Arouca

1 / 10 D.R. 2 / 10 D.R. 3 / 10 D.R. 4 / 10 D.R. 5 / 10 D.R. 6 / 10 D.R. 7 / 10 D.R. 8 / 10 D.R. 9 / 10 Divulgacao 10 / 10 D.R.

Estiveram quase para ser duas casas de família, os dois espigueiros gigantes que nasceram bem no centro de Arouca. Mas o apelo do turismo foi mais forte e, em outubro, abriu a Quintãs Farm Houses, onde pode dormir com vista para a quinta, em ambiente rural e com muitos animais – dezenas de espécies de patos, gansos e cisnes, alces Muntiacus, cavalos lusitanos, zebras, veados-do-Canadá, cobo-leche (espécie de antílope), além de galinhas, coelhos e cães... Não se trata de um jardim zoológico, mas, antes, de uma paixão do proprietário que terá começado com “uma pequena coleção de patos”, conta-nos o filho, Filipe Ferreira. “Quando os clientes chegam, quase sempre querem ver a quinta antes de entrarem no apartamento”, diz-nos, enquanto ouvimos o grasnar dos patos e o relinchar dos cavalos – até o poldro Oxford, de dois meses, já cavalga por ali.

Mas visitemos as casas-espigueiro – duas penthouses e um apartamento T1, com jardim privado –, cujo projeto de arquitetura ganhou o galardão de melhor solução de eficiência energética, atribuído pelo Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2018. A obra, da autoria de Júlio Caseiro, privilegiou a pedra, a madeira e a telha, “com respeito à memória do meio”, descreve o arquiteto. As soluções encontradas para o isolamento térmico, a impermeabilização, o controlo de luz e de vento valeram a distinção. O interior dos três apartamentos, com cozinha equipada, lareira para o inverno e uma decoração simples, acompanha a aposta na madeira. Mas a mais-valia é a vista (e a paz, diríamos) que se alcança da varanda. O pequeno-almoço “não é de hotel, mas de quinta”, e chega em forma de cabaz com fruta da época, leite, queijo, pão fresco, compota e doces conventuais de Arouca. É um lugar idílico, este, procurado por famílias com filhos pequenos que andam por ali com carrinhos de mão e galochas (ofertas da quinta). Já os pais podem relaxar no belíssimo lounge ao ar livre ou nas espreguiçadeiras de lona, junto de um pequeno espigueiro e do tanque. À saída – como se apetecesse ir embora – ainda se pode levar para casa meia dúzia de ovos caseiros.

Quintãs Farm Houses > R. dos Bombeiros Voluntários, 3, Arouca > T. 91 029 6327 > A partir €150 (pequeno-almoço incluído)