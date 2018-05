Férias na montanha: À descoberta do Gerês, Montemuro, Gralheira e Monchique

Roteiro a pensar no fim de semana prolongado, com subida a Monchique, aos maciços da Gralheira e de Montemuro e, por fim, a explorar o Gerês. Percursos pedestres e melhores sítios para fotografar incluídos

Começamos pelo sul, a 920 metros de altitude, este roteiro para umas mini-férias, a aproveitar o feriado colado ao fim de semana. Monchique é nome de vila de águas termais e de serra que se descobre a pé, onde o medronho é destilado artesanalmente e se provam os melhores pratos de carne em todo o Algarve.

Também às alturas se elevam as chamadas Montanhas Mágicas, território que abrange as serras da Freita, Arada, Arestal e Montemuro, no qual foi criada a Rota da Água e da Pedra, que convida a explorar a região compreendida entre os rios Douro e Vouga. Não só pela beleza das suas paisagens e biodiversidade, mas também porque em cada aldeia, por mais pequena que seja, há sempre alguém pronto para nos receber e servir-nos as suas melhores iguarias.

Já na imensidão do Gerês, o único parque nacional português, seguimos caminho a partir de Pitões das Júnias, uma aldeia de construções graníticas, entre as mais visitadas do concelho de Montalegre, a 1 200 metros de altitude.

Bom passeio!