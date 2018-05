Hotel Rural Misarela: Abençoado pela Natureza

1 / 4 DR 2 / 4 DR 3 / 4 DR 4 / 4 DR

Os algoritmos colocaram a antiga pousada da Hidroelétrica do Cávado no caminho de João Pinheiro. Vagueava pela internet em busca de uma oportunidade para investir no turismo quando lhe apareceu este edifício de 1950 à venda, originalmente projetado pelo arquiteto Januário Godinho para albergar os técnicos envolvidos na construção de barragens daquela zona. “No dia seguinte pus-me a caminho e, apesar de estar bastante degradado, fiquei com uma ideia do que isto poderia ser”, conta o proprietário. O espaço, anteriormente dividido em duas alas (uma para técnicos superiores, outra para quadros médios), foi reabilitado pelo arquiteto Teotónio Santos, preservando ao máximo as características originais. Agora, e sem distinção de classes, todos os 13 quartos têm varanda com vista abençoada da montanha e do rio Rabagão.



Protegido pela copa das árvores, o Hotel Rural Misarela, de quatro estrelas, passa despercebido a quem vai a caminho da Ponte do Diabo (segundo a lenda, foi o próprio a construí-la), ou na direção do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que aqui faz fronteira com a região do Barroso. A tranquilidade é absoluta e o conforto é a nota predominante nos quartos e nas áreas comuns, com uma decoração informal e uma ou outra peça de família. Os hóspedes são livres de agarrar um dos muitos livros da biblioteca e de se servirem de uma bebida no bar (as contas são feitas no final). À frente da lareira ou perto da piscina, terão oportunidade de se perder nas leituras e descansar. O hotel tem ainda uma app com a indicação dos pontos de interesse na região e sugestões de percursos.



O restaurante Ponte do Diabo, aberto a não hóspedes, merece uma referência especial. “Tem uma carta atípica, com pratos da gastronomia tradicional (ou de influência) portuguesa, sem concessões na qualidade da confeção e dos ingredientes”, assegura João Pinheiro, que também dá um apoio na cozinha, não fosse ele filho de uma professora de culinária. Galinha mourisca, alcatra açoriana, posta à transmontana, caril à goesa ou bacalhau à moda de Braga são algumas das sugestões, sempre com sabores irrepreensíveis.

Hotel Rural Misarela > R. da Pousada, 1, Ferral, Montalegre > T. 25 375 9010 > a partir de €80