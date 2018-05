Embalados pelas ondas do mar no Tivoli Carvoeiro, no Algarve

1 / 9 Filipe Farinha 2 / 9 Filipe Farinha 3 / 9 Filipe Farinha 4 / 9 Filipe Farinha 5 / 9 Filipe Farinha 6 / 9 Filipe Farinha 7 / 9 Filipe Farinha 8 / 9 Filipe Farinha 9 / 9 Filipe Farinha

Fica-se hipnotizado pelo azul do mar assim que se entra no Tivoli Carvoeiro, no Vale do Covo, vila piscatória do Carvoeiro. E não fosse aliviarem-nos do peso das malas e oferecerem-nos uma água fresca, quase que ignorávamos o check-in. Após as boas-vindas, voltamos a essa vista que desvenda o imenso oceano Atlântico, a contrastar com os dourados da falésia e os verdes da vegetação circundante. Ali, bem perto da receção, na esplanada do Med Food & Wine, um dos três restaurantes do Tivoli Carvoeiro, a atenção vira-se para o edifício feito para ser hotel, totalmente renovado há um ano. Antes de se dar conta das novidades, recuemos à data da sua construção. No início dos anos 90, abria como Hotel Almansor, pela mão de Alambre dos Santos. Durante três décadas foi mudando de proprietários, sendo adquirido em 2000 pelo grupo Tivoli Hotels, assumindo, no ano seguinte, o nome Tivoli Almansor e mais tarde Tivoli Carvoeiro. Com as obras de remodelação, em abril do ano passado, ganhou a quinta estrela, e as cores escuras deram lugar aos azuis e aos beges, tanto na decoração das áreas comuns como nos 248 quartos e suítes (de diferentes tipologias), com vista para o mar e/ou o jardim.

Numa volta pelo hotel descobrem-se novos recantos, sempre com o mar a espreitar. Uma das paragens obrigatórias, em dias de calor, é a piscina. Mergulhar, apanhar banhos de sol, é o que mais se faz por aqui. Isso e desfrutar de uma refeição leve e descontraída no Mare Bistro que, em breve, terá ementa nova a combinar os sabores portugueses com os italianos.

O pôr do Sol convida a subir ao terraço do Sky Bar para beber cocktails que ali são embalados, ora por música relaxante ora por música mais animada. Antes, há que guardar tempo para uns mimos no novo spa, com uma lista de tratamentos e de massagens de corpo e rosto, os quais têm como base as terapias holísticas e técnicas ancestrais. Para o ajudar nesta difícil tarefa, fica a dica: Massagem Assinatura Tivoli (60 ou 90 minutos, €90 ou €135, respetivamente), uma das mais completas e que, nas horas seguintes, vai deixá-lo a levitar e de sorriso nos lábios.

Enquadrado na falésia, o Tivoli Carvoeiro está pensado para agradar aos mais preguiçosos e também aos mais ativos. Aceite-se por isso o desafio para uma caminhada. O Percurso 7 Vales Suspensos estende-se por 5-7 quilómetros ao longo das arribas entre a praia da Marinha e a praia de Vale de Centianes, na companhia de um guia da Algarfun, empresa especializada em caminhadas, observação de aves e de montanhismo, entre outras atividades ao ar livre. Ao longo de duas horas, ou menos, dependendo do ritmo, fica-se a conhecer o nome das árvores e das plantas que se podem ver da janela do quarto: o funcho-do-mar, as salgadeiras, os pinheiros--de-alepo, as palmeiras-anãs e o zimbro. Às cavidades naturais na falésia, escavadas pelo mar, chamam-se algares e, pelo caminho, ainda se escutam histórias da região.

A paisagem como inspiração

À mesa também há escolhas para todos os gostos. No restaurante Med Food & Wine, prove-se um dos pratos de marisco que se fazem acompanhar por vinhos algarvios. Ao jantar, abre também o The One Wine Boutique, onde a ementa aposta nos sabores do mar, mas não vira as costas aos produtos da serra nem à influência de outras culturas. “Está tudo aqui”, diz o chefe de cozinha Bruno Rocha, apontando para a janela. A refeição pode começar com carabineiros do Algarve, espuma de coentros e salicórnia, ou com a salada de tomate, abacate e framboesas. A primeira entrada é gulosa, adocicada e com um travo a ácido. Já a segunda é bonita, leve e refrescante. “Quis recriar a típica salada de tomate, por isso estou a reunir um lote de nove qualidades, com diferentes texturas e graus de acidez”, revela Bruno Rocha, que acrescentou a este prato a framboesa, o pepino e a rúcula. “É incrível o cenário que este hotel oferece, com o mar em frente”, acrescenta o chefe que foi, nos últimos anos, o responsável da cozinha do Bairro Alto Hotel, em Lisboa. Voltar ao grupo Tivoli (Bruno Rocha trabalhou no Tivoli Victoria, em Vilamoura) era um sonho, confessa. “No Algarve tenho qualidade de vida e aqui dão-me total liberdade para criar.” O polvo com batata-doce, legumes salteados e espuma de coentros, regado com azeite caviar, ou com o robalo e a lagosta em seu cremoso de mar, são duas opções a ter em conta. Para terminar, mousse de limão, bolo de iogurte e granizado de gin tónico.

Após a digestão, recolha-se no quarto onde se dorme embalado pelo som do mar e se acorda com o grasnar das gaivotas. Um verdadeiro luxo que combina com as cinco estrelas deste hotel plantado... à beira-mar.

Tivoli Carvoeiro > Vale do Covo, Praia do Carvoeiro, Lagoa > T. 282 351 100 > a partir de €120