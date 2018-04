A ver correr as águas do Paiva na Quinta da Rabaçosa, em Castro Daire

Este turismo rural nas margens de um dos rios mais bem preservados da Europa convida-nos a parar no tempo

Lucília Monteiro

Enquadrada numa curva do rio Paiva, com águas absolutamente límpidas e uma vegetação abundante, a Quinta da Rabaçosa faz da autenticidade deste refúgio rústico o seu maior trunfo. Há dez anos, quando Fátima Jesus comprou esta propriedade em Mões, uma freguesia rural de Castro Daire, os edifícios da moagem e as habitações em redor estavam em ruínas. “Eram casas humildes e eu quis manter a traça o mais original possível”, conta. Trabalho árduo e dedicado, especialmente quando se observam as fotografias antigas expostas nas paredes e se constata o antes e o depois.

Os nove quartos estão divididos por cinco casas rústicas (uma delas alugada por inteiro, com capacidade para quatro pessoas, as restantes com os quartos divididos entre o primeiro e o segundo andar), revestidas a xisto e com varandas de madeira a abraçarem a paisagem envolvente. Para a decoração, Fátima recuperou mobiliário de outros tempos (camas, lavatórios, armários) e conjugou-o com gosto, privilegiando mais uma vez a madeira para um maior aconchego. Como complemento aos quartos, manteve um edifício de apoio, com salas comuns e cozinha, podendo assim os hóspedes preparar as suas refeições (há forno a lenha e churrasqueira). “Só servimos pequenos-almoços, a qualquer hora”, diz a proprietária, que acompanha de forma muito presente os visitantes. A ajudar-lhe a dar as boas-vindas, estão dois afáveis golden retrievers.

A vasta quinta tem áreas ajardinadas, piscina, um picadeiro com portentosos cavalos e póneis (um bocadinho ariscos, por isso indisponíveis para montadas), e o Paiva a pedir longos passeios no barco a remos. Por ali, também passa um percurso pedestre, o Trilho das Levadas (com 11,3 km e de dificuldade média), entre a serra e o rio, de onde avistamos moinhos, alpondras (pedras altas a servir de ponte entre as margens do rio), cascatas, soutos, canastros e palheiros. Nas proximidades da freguesia de Mões estão as Termas do Carvalhal e a praia fluvial de Folgosa, também a merecerem uma visita.

Quinta da Rabaçosa > Mões, Castro Daire > T. 93 759 3365 > aberto de mar-out > a partir de €55