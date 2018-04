No Sapientia Boutique Hotel Coimbra dorme-se (quase) na universidade

1 / 6 Lucília Monteiro 2 / 6 Lucilia Monteiro 3 / 6 Lucilia Monteiro 4 / 6 Lucilia Monteiro 5 / 6 Lucilia Monteiro 6 / 6 Lucilia Monteiro

Para chegar ao Sapientia – sabedoria, em latim – percorrem-se as ruas e muitos dos monumentos de Coimbra classificados como Património da Humanidade pela UNESCO. O hotel, aberto no verão passado, em pleno centro universitário, reconstruiu três casas dos séculos XVIII e XIX, outrora ocupadas por jesuítas, onde nasceram 22 quartos (entre duplos, lofts, júnior suítes e apartamentos), com nomes de escritores portugueses que deixaram marca literária na cidade.

O projeto é de dois casais amigos – o cantor e compositor André Sardet e a mulher, Catarina Dutra, e o jornalista José Manuel Portugal e a mulher, Maria Israel – e foi pensado ao pormenor. “Os quartos são todos diferentes, por isso, as experiências também serão diferentes”, diz Catarina. Uns têm vista para a Biblioteca Joanina, a Porta de Minerva ou a Torre da Universidade (a Cabra, como é conhecida), outros para o rio Mondego ou para o pátio interior – com uma nogueira centenária onde, em dias de bom tempo, apetece ficar à conversa nos sofás com almofadas e à luz de lanternas. Tanto as júnior suítes como os apartamentos e lofts têm cozinha completa e estão decorados em tons sóbrios – privilegiando-se a madeira, o reaproveitamento de materiais (as portas das casas de banho são antigas portadas) e a preservação da pedra original (como no Ruy Belo).

Nos quartos, há sempre um livro do autor que lhes dá nome – o Ramalho Ortigão tem uma das edições mais antigas de As Farpas – e outros pormenores, como uma cadeira-baloiço suspensa, lareira (nos quartos Eça e Camões), e tetos em estuque originais, como no apartamento que leva o nome do escritor Miguel Torga, com quase 70 metros quadrados. “Queremos que o hotel tenha uma alma própria”, acrescenta José Manuel Portugal, um dos sócios, e disso são exemplo as mais de 80 fotografias de Coimbra de outros tempos que observamos nos quartos e corredores. Outra das mais-valias do Sapientia é o terraço, a que chamaram “Cheio de Estrelas”. E não será por acaso. Lá em cima, estamos mais perto do céu.

Sapientia Boutique Hotel > Lgo. Augusto Hilário, 9, Coimbra > T. 239 151 803 > a partir €115