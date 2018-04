Train Station Flat, junto ao mar a ver os comboios passar

Neste apartamento com a praia a poucos passos, a estada é solidária e o cenário original: o primeiro andar da estação ferroviária do Monte Estoril

Marcos Borga

O lugar pouco habitual para um alojamento turístico, num primeiro andar de uma estação de comboios, e a falta de indicação na porta do edifício, deixam passar despercebido o Monte Estoril Train Station Flat. De frente para o mar, junto ao paredão do Estoril, e a poucos passos da praia das Moitas e do Tamariz, é um achado nesta zona turística da linha de Cascais. O projeto existe desde novembro de 2015 e é da responsabilidade da Agência Nacional Intervenção Social, com sede em Oeiras. Foi desta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), fundada por Rui Sá Carneiro, que nasceu a ideia de criar uma fonte de receita que suportasse as despesas das residências de emergência da instituição. Ou seja, quem passa a noite no apartamento está a aproveitar o que de melhor tem a Costa do Sol e também a ajudar. “Temos tarifas muito acessíveis. A lotação máxima é de seis pessoas e não há estadas mínimas, pode-se ficar apenas um dia”, explica o responsável.

O apartamento tem dois quartos com cama de casal, decorados de forma simples e leve, ambos tão próximos do mar, o qual sentimos a poucos metros. Na cozinha, há uma janela que apetece ter sempre aberta para ouvir o som das ondas e olhar para o azul profundo da água enquanto se toma o pequeno-almoço. Na recuperação deste primeiro andar, foi mantido o chão de tábua e as escadas de madeira que levam ao apartamento. Tudo o resto foi renovado.

O sinal sonoro que avisa a chegada do comboio relembra-nos onde estamos e a facilidade com que podemos chegar a Lisboa ou a Cascais – afinal, um dos meios de transporte mais rápidos passa mesmo à saída da casa. Por agora, são os estrangeiros quem mais reserva o Train Station Flat, principalmente espanhóis, franceses, alemães e holandeses. “Os portugueses ainda não o descobriram”, diz Rui Sá Carneiro. Qualquer que seja a nacionalidade, são sempre recebidos por uma pessoa da associação que dá todas as explicações sobre o funcionamento do apartamento e ajuda no que for preciso.

Monte Estoril Train Station Flat > Al. Columbano, 40, Monte Estoril, Cascais > T. 21 442 0000 / 91 100 0800 > a partir de €60