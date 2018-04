Raw Culture Bairro Alto: Um hotel onde menos é mais

Uma antiga tipografia transformada em aparthotel que cruza arte urbana, mobiliário 'vintage' e 'lofts' com vista para a história da cidade

1 / 7 José Carlos Carvalho 2 / 7 José Carlos Carvalho 3 / 7 José Carlos Carvalho 4 / 7 José Carlos Carvalho 5 / 7 José Carlos Carvalho 6 / 7 José Carlos Carvalho 7 / 7 José Carlos Carvalho

Dependendo da porta de entrada que escolhermos, o Raw Culture pode ser uma galeria de arte e design ou um aparthotel de lofts escondido no meio do Bairro Alto. Entre a Rua do Norte e a Rua das Gáveas, Lisboa está mais perto de Nova Iorque neste projeto imaginado por um informático inspirado por artistas, músicos e arquitetos. É o betão dos apartamentos de Manhattan e a energia do Bairro Alto dos anos 80 e 90 juntos num só. Pensado por José Oliveira, o Raw Culture tem várias definições, mas a primeira foi aliar a coleção do seu proprietário à estética industrial e a todas as outras ideias que foi recolhendo pelo mundo, do Brasil tropical às linhas direitas do Norte da Europa. Rute Cerqueira, diretora do hotel e responsável pela comunicação, explica como se tentou construir um lugar onde apetecesse ficar, por isso os apartamentos são amplos e com cozinha (os mais pequenos têm 70 m2 e os maiores 90 m2).

A missão é difícil, mas começa logo no lobby cheio de peças únicas, como cadeiras de Marc Newson, néones de Wasted Rita e aparadores da Rosewood. As pistas de que estamos numa antiga tipografia estão em fotografias antigas, nos objetos recuperados, como alguns candeeiros, e na estrutura de metal e betão do prédio, que se tentou aproveitar ao máximo. Um cuidado do gabinete de arquitetura Pedra Líquida e também de José Oliveira. Para chegar a um dos 13 lofts, todos decorados de forma diferente, há uma escada de caracol branca que parece não ter fim.

O próximo objetivo é começar a abrir o Raw à cidade através da galeria, que terá uma programação própria, e do bar. Por agora, a cozinha serve pequenos-almoços e alguns lanches durante a tarde (há sempre chá e café numa das mesas de madeira de carpintaria e bolos de todas as cores na montra do balcão). A rua acorda sempre com pressa, mas isso mal se nota no interior dos lofts, protegidos pela imponência do cimento. Para a primeira refeição do dia, pode escolher-se entre os ovos feitos de várias maneiras, as panquecas vegan de chia, cereais para todas as dietas e pãezinhos para todas as gulas. Um pretexto para deixar passar as horas enquanto se viaja por décadas, estilos e artistas.

Raw Culture Bairro Alto >R. das Gáveas, 103, Lisboa > T. 21 115 5863 > €300 (preço médio)