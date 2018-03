Atraídos pela energia do Muay Thai na Lucky's Guest House, em Cascais

Nesta casa feita de recantos, é o ringue no terraço que a torna especial. Para dormir, praticar desporto e relaxar, bem perto da praia

A 10 minutos a pé da Praia da Azarujinha, em São João do Estoril, a Lucky's Guest House distingue-se pelo ringue de Muay Thai que tem no terraço e onde é possível treinar-se todos os dias, seja hóspede ou não. Foi a milenar arte marcial que juntou os sócios Maria Villar e Nuno Neves neste projeto de hotelaria único. “Não conheço nada igual na Europa e acho que no mundo também não. Na Tailândia, há centros de treino, mas que não incluem dormida”, explica a responsável. Adepta de meditação e de viagens, Maria foi descobrindo as artes marciais com o tempo até que se cruzou com Nuno Neves, pentacampeão mundial de Muay Thai e professor da modalidade.

A vontade de este antigo atleta em ter um lugar próprio para se treinar levou-os até esta casa do século XIX, antigo consulado do Luxemburgo, agora conhecida por Lucky's Guest House. O nome explica-se pela alcunha de Nuno Neves, Lucky Luke. “Diziam que eu tinha a figura do cowboy.” O robe com o qual se apresentava nos ringues, feito na Tailândia e com a personagem da banda desenhada bordada nas costas, é um dos objetos que decoram a sala, a par de taças, medalhas e cinturões. A estes, Maria juntou-lhe outras peças, como as bonecas de porcelana da sua bisavó e móveis antigos, espalhados um pouco por toda a casa.

Feita de recantos, a Lucky's Guest House tem aura de retiro: uma zona lounge para descontrair e fazer massagens, um pequeno tanque para banhos no verão e uma área exterior, de maior dimensão, com vista privilegiada para o ringue. Os nove quartos, distribuídos pelo edifício principal e por dois bungalows (Cacau e Pink), estão preparados para receber casais, um grupo de amigos, famílias ou quem viaja sozinho. A comida é outra surpresa nesta casa, com a cozinha a funcionar durante todo o dia (jantares só por reserva). E se para provar as saladas, sopas, carpaccios, entre outras sugestões, nem precisa de estar hospedado, saiba o leitor que, neste cantinho junto à praia, não há isco maior do que a energia do Muay Thai.

Lucky's Guest House > R. da Galiza, 180, São João do Estoril, Cascais > T. 21 584 4400 / 91 910 0094 > a partir de €120