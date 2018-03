Hotel Eurostars Museum: Dormida com direito a lição de História

Na frente ribeirinha de Lisboa, o antigo palácio Coculim foi transformado no Eurostars Museum, um hotel de cinco estrelas, onde há vestígios para descobrir de uma cidade antiga

Como é que um hotel novo, a estrear, pode ter mais de 8 mil anos de História para contar? Quando esse hotel fica na zona ribeirinha de Lisboa, junto à colina de Alfama, instalado num palácio do século XVI de nome Coculim, onde foram encontrados verdadeiros tesouros arqueológicos. Uma estela gravada com escrita fenícia, um mosaico romano com a representação de Vénus, um núcleo com uma antiga rua romana, um tanque fontanário e um poço são alguns dos achados agora visíveis no Eurostars Museum, a contar, no seu conjunto, quase toda a história de Lisboa. “Valorizámos o hotel com esta vertente cultural e histórica e criámos um espaço vivo”, explica Luís Cruz, diretor-executivo do grupo Hotusa, proprietário do hotel de cinco estrelas aberto há cerca de um mês.

Para adaptar o edifício, mais conhecido por armazéns Sommer, à nova função foi necessário incluir, no projeto arquitetónico, os vestígios arqueológicos. É por isso que, à medida que se circula pelas várias zonas do hotel, vamos encontrando detalhes curiosos − em breve haverá visitas guiadas, por marcação. No piso térreo, onde funciona o bar e se toma o pequeno-almoço, observa-se a muralha antiga de Lisboa, também presente na zona da garrafeira. Do lado da receção, a partir de uma das zonas de estar, acede-se ao primeiro núcleo museológico, em que está o tal mosaico romano com a representação de Vénus a descalçar a sandália. E subindo a grande escadaria em pedra lioz, que nos leva ao primeiro andar, temos acesso à estela gravada com escrita fenícia. Com cerca de 6 mil anos, será o elemento de escrita mais antiga recuperada na Europa Ocidental, e surpreende pela dimensão da área arqueológica que ocupa.

Com 91 quartos, biblioteca e spa (onde não falta a piscina interior, sauna, banho turco e ginásio), o Eurostars Museum aposta numa decoração que tem como tema os Descobrimentos, como as reproduções de mapas do século XVI com as antigas rotas de navegação que decoram as paredes dos quartos. A localização privilegiada permitiu tirar partido das belas vistas para o rio Tejo e para a Ponte 25 de Abril – no caso dos quartos nos pisos superiores – ou para o casario do bairro de Alfama. Outras viagens proporciona o restaurante, em que a gastronomia galaico-portuguesa promete surpreender os hóspedes e não só – tal como o museu, de resto.

Eurostars Museum > R. Cais de Santarém, 40, Lisboa > T. 21 116 6100 > a partir de €170