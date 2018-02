Escapadelas perfeitas: Quatro programas para aproveitar as miniférias de Carnaval

Com as miniférias de Carnaval à porta, reunimos, no tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, quatro roteiros para uns dias de descanso, a pensar nos espíritos aventureiros, nas famílias, nos gastrónomos e nos apaixonados. Para ler na edição da VISÃO que estará esta quinta-feira, 8, nas bancas

Vasco Célio

Para os aventureiros, e porque a andar também se descansa, o nosso roteiro começa no Gerês e termina na Costa Vicentina, não sem antes passar pela serra da Lousã, onde há um parque biológico para explorar e um hotel para dormir embalado pelo som das corujas.

A pensar nos dias de descanso em família, elaborámos várias propostas de norte a sul do País, com sugestões de lazer e de alojamento de Trás-os-Montes ao Algarve. E há de tudo. Desde dormir numa casa da árvore, numa iurte semelhante às da Mongólia, num alojamento onde as crianças cozinham com os pais e um hotel onde não faltam atividades desportivas como as que propõe o Feel Viana, no areal da Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. Um roteiro à prova de birras, portanto.

O crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, traçou um roteiro pelas cozinhas dos restaurantes alentejanos. E se à ideia vêm logo uns espargos com ovos ou as migas com carne de porco frita, fale-se num robalo de mar ou nuns salmonetes frescos e bens grelhados, para logo apetecer rumar a São Torpes e sentar numa das mesas em frente ao mar do restaurante Arte & Sal.

Isoladas de tudo e de todos são as nossas sugestões para uma escapada a dois – a incluir um piquenique entre vinhas ou ver o anoitecer a 925 metros de altitude, na serra da Gardunha. Já a Casa dos Castelejos, na aldeia de Monte do Guerreiro, em Castro Verde, situada na parte mais alta de uma propriedade com mais de 400 hectares, é um miradouro para uma planície a perder de vista. Boa viagem.