Hotel 8 Villas: Trabalhar e descansar em Santo Tirso

O 8 Villas, um pequeno hotel aberto no centro histórico de Santo Tirso, pisca o olho a quem vai em negócios ou em turismo. O edifício foi reabilitado, mas preservou-se a fachada de azulejos

Rui Duarte Silva

Rodeamo-nos de estereótipos e de chavões, uns a pairar no ar, sem grandes concretizações, outros fincados em raízes profundas. A associação do Norte do País à indústria e ao trabalho vem de longe e, neste 8 Villas, foi decisiva quando se projetou o tipo de oferta hoteleira a apresentar em Santo Tirso. A cidade possuía outros alojamentos turísticos, mas “não conseguia responder inteiramente às necessidades do turismo empresarial”, defende Carina Pinto da Costa, administradora do grupo Pinto da Costa & Carriço, proprietário do hotel. Um edifício reabilitado, preservando a antiga fachada de azulejos verdes, mas com miolo inteiramente novo, oferecia as condições para se adaptar a estas funções. Situado no centro histórico, dali se caminha facilmente até atrações como o Museu Internacional de Escultura Contemporânea, o Museu Abade Pedrosa ou o Mosteiro de São Bento. Não será, por isso, desdenhado por turistas.

O hotel, aberto em julho, tem oito suítes (ou villas), diferenciáveis apenas por ostentarem os nomes (e as serigrafias) de artistas portugueses: Nadir Afonso, Graça Morais, Paula Rego, Júlio Resende, Isabel Padrão, António Cruz, Seixas Peixoto e Vieira da Silva. “Queríamos enaltecer a cultura portuguesa”, explica Carina Pinto da Costa. No rés do chão, fica o restaurante (à mesa, já se sabe, também se fecham alguns negócios), o primeiro da cidade com sushi, cuja aceitação tem sido “superior às expectativas”, comenta a administradora. Para agradar a mais bocas, acrescentaram-se na ementa pastas, carnes e petiscos.

Rui Duarte Silva

Caso queiram manter-se em forma, os hóspedes têm acesso livre ao My Way Fitness Center, a poucos metros, também pertencente ao grupo Pinto da Costa & Carriço, que continuará a investir na hotelaria (recentemente anunciou a reabilitação do Hotel do Peso, em Melgaço, o primeiro do País com acessibilidade total a pessoas com mobilidade reduzida).

8 Villas > R. Sousa Trepa, 4, Santo Tirso > T. 252 217 087 > quarto duplo a partir €80