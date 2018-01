Iberostar Lisboa: Relaxar no meio da cidade

Na movimentada Rua Castilho, em Lisboa, onde durante anos funcionou um parque de estacionamento, há agora (mais) um hotel de cinco estrelas. E muito espaço para as coisas boas da vida

Quem vê do lado de fora este prédio de oito andares, no número 64 da movimentada Rua Castilho, não imagina tudo o que se passa no seu interior. É ali que funciona o novo cinco estrelas Iberostar Lisboa, o primeiro hotel em Portugal da cadeia Iberostar Hotels & Resorts (composta por mais de 100 hotéis de quatro e cinco estrelas em 17 países em todo o mundo), que ocupa um antigo parque de estacionamento.

Todos os 166 quartos, de diferentes tipologias, são decorados em tons de bege e castanho, com materiais portugueses. Da maioria deles tem-se uma vista privilegiada para o centro de Lisboa – ou não ficasse este hotel, de traça moderna e elegante, localizado a uma caminhada de cinco minutos da Avenida da Liberdade e do Marquês de Pombal. “Não dá para ignorar a bonita luz da cidade que entra pelas janelas”, diz a espanhola Inma Muñoz, diretora do Iberostar Lisboa, que, tendo chegado há apenas dois meses, se confessa impressionada, Lisboa e tudo o que tem para oferecer, como os bons vinhos, a simpatia dos lisboetas e as decorações natalícias.“Queremos, acima de tudo, que o cliente se sinta em casa e confortável”, diz.

Neste projeto de arquitetura, assinado pelo Atelier Capinha Lopes e Renata Laranjo da Silverfield, responsável pelo design de interiores, há muito mais para ver e fazer. Obrigatória é uma visita ao spa, com paragem no banho turco, na piscina interior, no solário, no ginásio ou num dos gabinetes de massagens e tratamentos. Depois, chamam por nós as mesas do espaçoso restaurante Luz, comandado por Jorge Fernandes, que preparou uma carta que viaja por vários cantos do globo (Portugal, Espanha, França, Itália e algumas regiões da Ásia). “Gosto de uma cozinha que tenha sabor, seja ela portuguesa ou do mundo”, confirma o chefe.

Perto do restaurante, nas traseiras, vê-se ainda uma piscina, uma área dedicada a festas e um bonito jardim vertical. Há mesmo muito para explorar no interior deste prédio da Rua Castilho.

Aos domingos, das 12 horas às 15 e 30, há spabrunch, uma combinação de spa e brunch que inclui uma ida ao banho turco, sauna ou um circuito na piscina coberta, seguido de refeição no restaurante Luz, com taça de espumante, tábua de queijos e enchidos, tosta com abacate, vários ovos, entre outras surpresas. Custa €60 (só brunch €35).

Iberostar Lisboa > R. Castilho, 64, Lisboa > T. 21 585 9000 > quarto duplo a partir €160