O Burgus – Tribute & Design Hotel, em Braga, é um tributo à cidade

No Burgus – Tribute & Design Hotel, em Braga, presta-se homenagem às grandes personalidades e instituições da cidade – e põem-se à mesa os sabores da região

Prefere não sobrecarregar os hóspedes com lições de História, embora invoque personagens e instituições de Braga com todo o rigor. Quando José Alberto Pereira, bracarense, ligado ao ramo da construção civil, decidiu avançar com o seu primeiro projeto hoteleiro, sabia o que queria: “Fazer um tributo à cidade de Braga.” Não lhe bastava dizer de cabeça meia dúzia de figuras bracarenses, queria uma escolha sustentada e, por isso, assinou um protocolo com a Universidade do Minho, que conduziu um estudo onde se apuraram 32 nomes, homenageados agora no Burgus – Tribute & Design Hotel de múltiplas formas.

Os 14 quartos recordam, por exemplo, o arquiteto André Soares (um dos expoentes europeus do estilo Barroco-Rococó), D. João Peculiar (braço-direito de D. Afonso Henriques) ou Adolfo Luxúria Canibal (vocalista dos Mão Morta, o único homenageado do nosso tempo). Na decoração, a ligação é feita de forma subtil, sem procurar ter quartos temáticos, deixando-se uma pequena nota biográfica para leitura dos hóspedes. As obras no edifício, no centro histórico de Bracara Augusta, passaram por inevitáveis escavações arqueológicas, que revelaram um muro romano do séc. I e uma lápide, exibidos agora no lobby do hotel, juntamente com os símbolos do povoado celta que ali viveu.

O Burgus quer estar ainda de portas abertas à cidade. A sala da entrada, de janelas viradas para a rua, acolhe o restaurante e cocktail bar Mi À Mi, remetendo para uma antiga casa da travessa frequentada pelas “toleradas” (como eram conhecidas as prostitutas), contígua ao hotel. A gastronomia também pretende homenagear a região, optando-se por uma carta pequena, onde sobressaem pratos como o Polvo Assado à Mariazinha ou a Posta com Crosta de Alheira. Há ainda vários petiscos, como a Sanduíche de Bacalhau à Vindima Minhota, o Polvo à Galega ou as Pataniscas à Rosinha dos Limões. Em breve, serão criados cocktails com referência a outras figuras da cidade. Para que aqui se dê conta também da vida boémia de Braga.

Burgus – Tribute & Design Hotel > R. D. Afonso Henriques, 20, Braga > T. 253 600 000 > a partir de €89 (quarto duplo)