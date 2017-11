Farol Hotel Design, em Cascais: Aconchegados pelo som das ondas

Em frente ao mar de Cascais, nesta casa do século XIX, transformada em Farol Hotel Design, existem quartos decorados pela fina flor da moda nacional: Ana Salazar, Miguel Vieira, Fátima Lopes, António Augustus, José António Tenente, Paulina Figueiredo, João Rôlo e Manuel Alves/Manuel José Gonçalves

Plano Focal

O charme da casa senhorial, construída em 1870 e restaurada no século XX para ser ocupada pelo Farol Hotel Design, tem o dom de encantar à primeira vista. Tal como acontece, aliás, com alguns amores que desarmam ao primeiro olhar. No caso, a fase de encantamento começa ainda antes de se entrar neste boutique-hotel de cinco estrelas, ao lado do Farol de Santa Maria, em Cascais. Continua pela receção, prossegue pelo jardim tropical, repleto de catos e palmeiras, e na piscina, mesmo em frente ao mar – que ali surge tão perto e debaixo dos nossos pés.

Antes de se voltar para o interior, cuja decoração foi confiada à designer Rita Gabriel, reserve-se algum tempo para as esculturas de Matthias Contzen e de Adália Alberto, entre outros artistas (portugueses e estrangeiros) que ali expõem as suas obras (estão à venda, de resto). Agora volte-se a entrar no hotel para ir espreitar as suítes e os 33 quartos, oito dos quais foram decorados por designers portugueses. E é nestes que se aconselha a reserva, principalmente no que foi decorado por Ana Salazar em tons de branco. É aquele que possui a melhor vista. Já o quarto criado por Miguel Vieira, com o tema Amor, tem-se revelado o mais escolhido por quem ali passa a noite de núpcias ou o Dia dos Namorados. Para hóspedes que gostem de contrastes, sugere-se o Arkadius, intenso, de cores e padrões fortes. Fátima Lopes, António Augustus, José António Tenente, Paulina Figueiredo, João Rôlo e a dupla Manuel Alves/Manuel José Gonçalves completam a lista dos designers-decoradores. A diretora do hotel, Ana Maria Tavares, justifica assim este projeto: “Uma das nossas metas é sermos internacionalmente reconhecidos como tendo um dos melhores design hotéis, que proporciona experiências sensacionais através do serviço de excelência”. E, acrescente-se, com toda a propriedade, uma localização sem igual.

Ricardo Deus é o novo chefe executivo do restaurante The Mix, que aposta numa ementa mediterrânica. Já o Sushi Design é da responsabilidade de Nuande Pekel e baseia-se em sugestões de sushi.

Plano Focal

Farol Hotel Design > Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais > T. 21 482 3490 > a partir de €250