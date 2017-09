Anantara Vilamoura: O melhor de dois mundos

No hotel de cinco estrelas Anantara Vilamoura, a hospitalidade tailandesa une-se à alma algarvia. Para dias de luxo, recheados de muitos mimos

É o primeiro hotel Anantara na Europa e abriu em Portugal, em Vilamoura, com vista sobre o campo de golfe Oceânico Victoria, desenhado pelo antigo jogador Arnold Palmer. A cinco minutos da Marina de Vilamoura, conjuga-se a hospitalidade tailandesa – país de origem da marca – com as tradições e os produtos da região algarvia. A verga e a cortiça estão presentes em vários detalhes da decoração e, fruto da parceria com o Projeto TASA, os hóspedes das suítes têm à disposição peças únicas como sacos de praia tecidos à mão e cerâmicas típicas do Algarve. Adicionalmente, há serviços como menu de almofadas, uma pequena adega de vinho ou mordomo.

O spa, com sete salas de tratamentos e uma piscina interior, é de visita obrigatória para quem gosta de ser mimado. Aqui, a tradicional massagem tailandesa e os tratamentos feitos com laranjas ou figos são algumas das opções. Para os hóspedes que procuram experiências relacionadas com gastronomia e vinhos, vale a pena uma ida ao restaurante EMO, onde brilha o chefe de cozinha Bruno Viegas e o “wine guru” António Lopes – eleito melhor sommelier de Portugal em 2014 pela revista Wine. O menu preparado pela dupla inclui sabores que vão do bife à Portuguesa ao robalo corado e às vieiras braseadas, que podem ser acompanhados pelas mais de 350 referências de vinhos portugueses e estrangeiros criteriosamente escolhidos.

Espalhados pelo resort, há ainda cinco restaurantes e bares, piscinas de águas azuis apetecíveis, jardins verdejantes e recantos que convidam ao descanso. A piscina Cascades (só para adultos) tem cabanas da Veuve Clicquot, com “pool butler”, e na piscina Palms os hóspedes podem escolher, ainda deitados nas espreguiçadeiras, o peixe que vão comer ao almoço. Mimos de um hotel de cinco estrelas, que recebe os hóspedes com uma cerimónia de boas-vindas ao som de ferrinhos, no check in. E onde, aos fins de tarde, há sempre fado, tocado debaixo da árvore criada pela artista plástica Gabriela Albergaria – uma das várias peças para descobrir enquanto se explora este Anantara algarvio.

Em todos os hotéis Anantara existem “gurus”, funcionários especializados em várias áreas, prontos a proporcionar experiências únicas aos hóspedes. Em Vilamoura, ao “wine guru” António Lopes, juntam-se ainda o “golf guru” Tomás Carloto e o “experience guru” André Pereira.

Sven Ellsworth

Anantara Vilamoura > Av. dos Descobrimentos, 0, Vilamoura, Loulé > T. 289 317 000 > a partir de €250