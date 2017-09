Tivoli Carvoeiro: Vida nova junto ao mar

Recentemente remodelado, o hotel de cinco estrelas Tivoli Carvoeiro, no Algarve, parece ser acolhido pela falésia. As vistas sobre a praia de Vale Covo e sobre o Atlântico são de tirar o fôlego

Filipe Farinha

Nas espreguiçadeiras alinhadas sobre o relvado, ligeiramente inclinado como se fosse um anfiteatro, relaxa-se com o mar aos pés. Bem perto, junto à piscina, os hóspedes rendidos ao descanso e às leituras, mantêm-se num silêncio quase total. O cenário, feito de vários tons de azul, é o mesmo que nos surpreende logo à entrada do hotel e que nos faz seguir em frente, em direção a todo aquele mar que agora invade o lobby, os quartos e os três novos restaurantes do Tivoli Carvoeiro. Com quase três décadas de história e depois de uma remodelação profunda, o hotel está transformado num pequeno oásis de cinco estrelas (246 quartos, todos com varandas panorâmicas viradas para o Atlântico).

Sabendo reinventar-se, o Tivoli Carvoeiro fez nascer um centro de fitness e spa onde é possível experimentar massagens de assinatura, como a Viagem pelo Atlântico ou o Ritual Ocean View. Se quiser, pode até personalizar o momento e incluir uma garrafa de champanhe ou um bouquet de flores, caso a massagem seja para dois. A pensar nas férias em família, o Tivoli criou uma categoria de quartos familiares com capacidade até quatro pessoas.

Há ainda outras novidades, sem as quais a estadia não seria a mesma coisa. Por exemplo, no topo do edifício, foi inaugurado, a 22 de julho, o Sky Bar Carvoeiro, onde é obrigatório ir ver o pôr do Sol. Este terraço está de portas abertas a todos os que o queiram descobrir e, à imagem dos seus congéneres lisboetas, tem vistas de tirar o fôlego, nomeadamente, para o mar e para as falésias que parecem abrigar o hotel. Deixe-se ficar para provar um dos cocktails da carta preparados com laranjas, figos, ostras e outros produtos da região.

Depois do aperitivo, desça até ao The One, o novo restaurante de fine dinning onde a gastronomia portuguesa e os produtos locais continuam a desafiar o paladar. “Manifesto do polvo do Algarve no Tivoli Carvoeiro” ou “O salmonete a lagosta em seu cremoso de mar” são duas das opções. Nos outros restaurantes do hotel, Mare Bistro e Med Food & Wine, existem outras propostas que também prometem ficar na memória, tal como este refúgio algarvio.

Inagurado a 22 de julho, o Sky Bar Carvoeiro, no topo do edifício do Tivoli Carvoeiro, está aberto a hóspedes e a não hóspedes. Os cocktails têm por base produtos da região: laranjas, figos, ostras...

Filipe Farinha

Tivoli Carvoeiro > Praia do Vale do Covo, Carvoeiro, Lagoa > T. 282 351 100 > a partir de €125